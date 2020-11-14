快訊

拜登勝出對陸政策將「撥亂反正」？ 美媒：空想

淡水私大傳墜樓 男大生卡一樓木棧道骨折送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

喝爆！Mr.Wish推星空杯「吉爾德利巧克力手搖」、初鹿「職人巧克力牛乳」24hrs都能喝

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／Mr.Wish提供、初鹿牧場提供
圖／Mr.Wish提供、初鹿牧場提供

巧克力控要瘋掉！手搖品牌Mr.Wish、初鹿牧場日前接力打造全新聯名巧克力飲品，今天就來為大家統整兩大品牌的濃郁級新品，即日起已可嚐鮮，看完之後就手刀喝一波！

Mr WishｘGhirardelli吉爾德利：香濃巧克力、橙果巧克力（75元）

「Ghirardelli吉爾德利」巧克力屬於美國知名伴手禮必買，本次首度化身手搖，吸引巧克力控嚐鮮。圖／Mr.Wish提供
「Ghirardelli吉爾德利」巧克力屬於美國知名伴手禮必買，本次首度化身手搖，吸引巧克力控嚐鮮。圖／Mr.Wish提供

主打水果手搖的Mr.Wish，今年首次聯手美國舊金山著名巧克力「Ghirardelli吉爾德利」，合作推出聞得到柑橘香氣的「橙果巧克力」及療癒系「香濃巧克力」，2款特濃巧克力手搖再搭上限定星空杯，時尚的視覺讓人彷彿置身星際，成為最新吸睛打卡亮點。

「橙果巧克力」以毫不甜膩的特濃吉爾德利巧克力為基底，加上糖漬蜜柑橘巧，巧妙結合水果與巧克力，豐富口感令人驚喜。另一「香濃巧克力」口味則是喝得到原味吉爾德利巧克力飲品，上面漂浮著棉花糖，增添甜蜜滋味。兩款皆售價75元，即日起於Mr.Wish全台門市獨家販售。

初鹿牧場ｘ18度C巧克力工房：職人巧克力牛乳（35元）

官方分享內行喝法，建議可超商微波加熱開喝，味道更加醇厚且暖胃。圖／初鹿牧場提供
官方分享內行喝法，建議可超商微波加熱開喝，味道更加醇厚且暖胃。圖／初鹿牧場提供

牛乳愛好者又有新風味能嚐鮮！以100%純鮮乳打出知名度的「初鹿牧場」不定時研發新口味，11月攜手台灣職人巧克力品牌「18度C巧克力工房Feeling18」，以「職人巧克力牛乳」作為2020壓軸新品，準備撩動巧克力控的心。

「職人巧克力牛乳」標榜以香濃牛乳融合比利時73%黑巧克力，再用輕焙核桃醬為點綴，升級成更加華麗的滑順口感。目前已於全台7-11門市開賣，原價39元，即日起至12/15前可享嚐鮮價35元優惠，未來大家24小時都能到小七，用一杯巧克力牛乳換取好心情。

延伸閱讀：

芋頭手搖買1送1！迷客夏新品「買1送1」優惠快閃 喝爆芋頭奶茶+芋圓鮮奶

水果控選哪一杯？ 滿滿果實感「桑葚烏龍水果茶」 加碼柳丁、葡萄水果茶強勢回歸

巧克力 舊金山 棉花糖 超商

相關新聞

喝爆！Mr.Wish推星空杯「吉爾德利巧克力手搖」、初鹿「職人巧克力牛乳」24hrs都能喝

巧克力控要瘋掉！手搖品牌Mr.Wish、初鹿牧場日前接力打造全新聯名巧克力飲品，今天就來為大家統整兩大品牌的濃郁級新品，即日起已可嚐鮮，看完之後就手刀喝一波！ Mr WishｘGhirardel

水果控選哪一杯？ 滿滿果實感「桑葚烏龍水果茶」 加碼柳丁、葡萄水果茶強勢回歸

愛喝鮮榨水果的果茶控看這邊！一芳水果茶新推出「桑葚烏龍水果茶」，口味酸甜溫潤，喝得到滿滿桑葚果實。此外去年上市大獲好評的「鮮榨柳丁水果茶」、「巨峰葡萄水果茶」，也同步於11/15起陸續歸隊開賣囉！

提拉米蘇、鐵觀音強勢回歸！ 超夯20款「全家霜淇淋」你吃過幾種？

近年來「霜淇淋」儼然成為全家便利商店的招牌商品，從夯番薯到櫻花口味等特殊口味通通有...

美國最大蝴蝶餅品牌「Auntie Anne's」插旗台灣！現烤經典原味＋特調冰檸檬必吃

美國知名蝴蝶餅「Auntie Anne's」插旗台灣啦！日前在台北信義區新開店，包含多種口味蝴蝶餅與安緹堡全品項餐點已正式開賣囉！喜歡蝴蝶餅的消費者千萬不能錯過。Auntie Anne's蝴蝶餅原來自1988年的賓州，經過超過30年的品牌經營與口味堅持，現在全球已有超過25個國家販售，也成為消費者想到蝴蝶餅的首選品牌。

草莓控開喝！大苑子「草莓季」來了，2款酸甜飲品＋草莓山刨冰好欠吃

又到了品嘗酸甜滋味的草莓季了！主打當季鮮果手搖杯的「大苑子」即日起於全台122間門市推出兩款草莓飲品「莓好時光」、「莓好花漾」，另外同步於大苑子冰果室「市府夢想旗艦店」推出首波草莓冰品「莓好情人」，擺滿碩大草莓的刨冰不只顏值高，口感更是鮮美。

芋頭手搖買1送1！鶴茶樓、迷客夏新品「買1送1」優惠接力快閃，喝爆芋頭奶茶+芋圓鮮奶

芋頭控現在就要衝！2大人氣手搖品牌「鶴茶樓」、「迷客夏」11月新推芋頭新品，更將接力祭出首賣日「買一送一」好康，讓大家雙11起用優惠價正式開喝全新秋冬系列飲品。 「鶴茶樓」即日起於全台門市推出2

雙11限時3天開吃！PAUL法國麵包「第二件1元」 再送100元抵用券

全台雙11美食優惠數不盡，如今法國百年老字號品牌「PAUL法國麵包甜點沙龍」也加入戰局，確定於11/11至11/13祭出「外帶法國麵包第二件1元」好康，更霸氣加贈100元抵用券，用1+1優惠完整了麵包

八月堂「買一送一」連2天！還有「+11元多一件」到11月底，可頌控把握機會

雙11年度盛事是血拚族眾所期待的日子，各大平台、品牌紛紛推出相關優惠。殿堂級可頌專賣店八月堂推「買一送一」、「+11元多一件」的好康優惠；集團旗下另一品牌「PERFEPAN完美羅宋製造所」也祭出消費滿額+11元即可獲得「紐奧良起司燻雞」羅宋乙個。

只有1天！PABLO「起司塔買1送1」、迷你塔買6送6

為慶祝雙11到來，來自日本的半熟起司塔「PABLO」，限時推出「大塔買1送1」、「迷你塔買6送6」的限量優惠。另外在日本...

85度C「第二杯20元」開喝黑糖珍奶、芋頭手搖！加碼咖啡全品項第二杯半價

咖啡迷、愛茶者、黑糖珍奶控、芋頭粉集合！繼早起推出第二杯10元的布丁鮮奶茶，85度C本回趁著雙11熱潮，特別釋出一連串好康，包含新品蛋糕特價、全品項咖啡與檸檬熱茶第二杯半價、黑糖珍奶及芋頭系列手搖「第

無蛋的烘焙小點／老師教你做！奶素版杏仁瓦片、燒菓子

如果不加蛋類，也能做出濃郁可口的烘培甜點嗎？

高雄巷弄隱藏版邪惡甜點！ 218巷味蕾工房限量「豹豹舒芙蕾」 讓豹紋控暴走

udn走跳美食／豬飛小姐 高雄旗山美食不只有香蕉，這家得獎無數的在地烘焙坊深受在地人喜愛！有客製化蛋糕、常溫糕點、蔗糖香蕉捲、重乳酪蛋糕，還有近期新推出的限量豹豹舒芙蕾，跟豬飛一起吃甜點吃一

熱門新聞

獨／賀！「2020世界50間最佳咖啡館」第一名在台灣

自助餐夾兩樣菜收100元 內行揭「1關鍵」：貴在這

喝爆！Mr.Wish推星空杯「吉爾德利巧克力手搖」、初鹿「職人巧克力牛乳」24hrs都能喝

解鎖湯圓新口味！義美「黑糖奶茶湯圓」全新上市，濃郁內餡2.0奶茶控開吃

緬懷哥哥張國榮！掌門精釀X釀電影推「貴妃醉酒」啤酒

跟著波爾多名家這樣喝 美酒網路大師班 21日正式開跑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。