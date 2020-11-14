喝爆！Mr.Wish推星空杯「吉爾德利巧克力手搖」、初鹿「職人巧克力牛乳」24hrs都能喝

巧克力控要瘋掉！手搖品牌Mr.Wish、初鹿牧場日前接力打造全新聯名巧克力飲品，今天就來為大家統整兩大品牌的濃郁級新品，即日起已可嚐鮮，看完之後就手刀喝一波！

Mr WishｘGhirardelli吉爾德利：香濃巧克力、橙果巧克力（75元）

「Ghirardelli吉爾德利」巧克力屬於美國知名伴手禮必買，本次首度化身手搖，吸引巧克力控嚐鮮。圖／Mr.Wish提供

主打水果手搖的Mr.Wish，今年首次聯手美國舊金山著名巧克力「Ghirardelli吉爾德利」，合作推出聞得到柑橘香氣的「橙果巧克力」及療癒系「香濃巧克力」，2款特濃巧克力手搖再搭上限定星空杯，時尚的視覺讓人彷彿置身星際，成為最新吸睛打卡亮點。

「橙果巧克力」以毫不甜膩的特濃吉爾德利巧克力為基底，加上糖漬蜜柑橘巧，巧妙結合水果與巧克力，豐富口感令人驚喜。另一「香濃巧克力」口味則是喝得到原味吉爾德利巧克力飲品，上面漂浮著棉花糖，增添甜蜜滋味。兩款皆售價75元，即日起於Mr.Wish全台門市獨家販售。

初鹿牧場ｘ18度C巧克力工房：職人巧克力牛乳（35元）

官方分享內行喝法，建議可超商微波加熱開喝，味道更加醇厚且暖胃。圖／初鹿牧場提供

牛乳愛好者又有新風味能嚐鮮！以100%純鮮乳打出知名度的「初鹿牧場」不定時研發新口味，11月攜手台灣職人巧克力品牌「18度C巧克力工房Feeling18」，以「職人巧克力牛乳」作為2020壓軸新品，準備撩動巧克力控的心。

「職人巧克力牛乳」標榜以香濃牛乳融合比利時73%黑巧克力，再用輕焙核桃醬為點綴，升級成更加華麗的滑順口感。目前已於全台7-11門市開賣，原價39元，即日起至12/15前可享嚐鮮價35元優惠，未來大家24小時都能到小七，用一杯巧克力牛乳換取好心情。

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