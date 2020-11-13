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水果控選哪一杯？ 滿滿果實感「桑葚烏龍水果茶」 加碼柳丁、葡萄水果茶強勢回歸

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導

愛喝鮮榨水果的果茶控看這邊！一芳水果茶新推出「桑葚烏龍水果茶」，口味酸甜溫潤，喝得到滿滿桑葚果實。此外去年上市大獲好評的「鮮榨柳丁水果茶」、「巨峰葡萄水果茶」，也同步於11/15起陸續歸隊開賣囉！

由左而右分別為鮮榨柳丁水果茶、巨峰葡萄水果茶、桑葚烏龍水果茶。圖／一芳提供
由左而右分別為鮮榨柳丁水果茶、巨峰葡萄水果茶、桑葚烏龍水果茶。圖／一芳提供

一芳新品「桑葚烏龍水果茶」每杯使用滿滿桑椹果實細火慢熬煮，吃得到桑椹果肉及豐富營養，加上烏龍茶的培香，喝得到相當豐富的層次感，同時因應逐漸變涼的天氣，新品除了冰飲也提供熱飲選擇。此外11/15起亦將推出大受好評的「鮮榨柳丁水果茶」、「巨峰葡萄水果茶」，前者特選台灣A級柳丁新鮮榨汁和包種綠茶，呈現果香與茶香完美結合；後者使用大量葡萄整顆連皮榨汁新鮮現打，紫紅色澤美麗、口感微酸香甜。

台灣目前以「水果茶」為主打的一芳手搖飲料店，已有多達20種果茶任君挑選，除了今年推出的多款特色水果茶，如：大湖草莓水果茶、愛文芒果水果茶、桃桃水果茶等，再加上11月推出的「桑葚烏龍水果茶」新品，可算是平均每兩個月就推出一款果茶飲品，讓愛喝新鮮水果飲料的朋友隨心挑選！

桑葚烏龍水果茶果實感滿分。圖／一芳提供
桑葚烏龍水果茶果實感滿分。圖／一芳提供

特選台灣A級柳丁新鮮榨汁和包種綠茶。圖／一芳提供
特選台灣A級柳丁新鮮榨汁和包種綠茶。圖／一芳提供

巨峰葡萄水果茶 使用整顆葡萄連皮榨汁新鮮現打。圖／一芳提供
巨峰葡萄水果茶 使用整顆葡萄連皮榨汁新鮮現打。圖／一芳提供

一芳水果茶新品「桑葚烏龍水果茶」

開賣日期：2020/11/15全台一芳門市同步開賣(季節限定販售)

價格：$60 (M)、$70(L), 提供冷飲及溫熱飲，溫熱飲僅供M杯，甜度固定

桑葚烏龍水果茶果實感滿分。圖／一芳提供
桑葚烏龍水果茶果實感滿分。圖／一芳提供

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