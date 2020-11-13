美國最大蝴蝶餅品牌「Auntie Anne's」插旗台灣！現烤經典原味＋特調冰檸檬必吃

美國知名蝴蝶餅「Auntie Anne's」插旗台灣啦！日前在台北信義區新開店，包含多種口味蝴蝶餅與安緹堡全品項餐點已正式開賣囉！喜歡蝴蝶餅的消費者千萬不能錯過。Auntie Anne's蝴蝶餅原來自1988年的賓州的小攤販，經過超過30年的品牌經營與口味堅持，現在全球已有超過25個國家販售，也成為消費者想到蝴蝶餅的首選品牌。

自1988年的賓州的小攤販，經過超過30年的品牌經營與口味堅持，現在全球已有超過25個國家販售，也成為消費者想到蝴蝶餅的首選品牌。 圖／Auntie Anne's Taiwan臉書粉專

蝴蝶餅是由麵團烘烤的糕餅，因為繩結的特殊形狀像極了蝴蝶，也才有蝴蝶餅之稱。而進駐台灣信義店的Auntie Anne's 主打特製調製與Q脆中和的口感，而口味的獨特與熱騰騰出爐的新鮮，絕對是美拍必吃的美食。蝴蝶餅也有多種口味供選擇，像是經典原味、杏仁脆、肉桂、香蔥奶焗、墨西哥辣椒與美式臘腸，單塊價格從59元到79元不等。

口味包含經典原味、杏仁脆、肉桂、香蔥奶焗、墨西哥辣椒與美式臘腸等。 圖／Auntie Anne's Taiwan臉書粉專

除此之外，Auntie Anne's台灣信義店還推出四種套餐供選擇，搭配現榨的經典冰檸檬與美式咖啡，非常可口好吃。同時也有焗烤過的鹹食安緹堡，像是墨西哥辣椒口味是許多愛辣味的饕客必點餐點之一。日前開幕造成許多消費者的排隊人潮，喜歡蝴蝶餅的消費者，可安排前往嚐鮮喔！

推出四種套餐供選擇。 圖／Auntie Anne's Taiwan臉書粉專

Auntie Anne's蝴蝶餅台灣信義店

地點：台北市信義區忠孝東路五段15巷7號 （市政府捷運站1號出口）

營業時間：11:00 - 21:00 (11/12-15營業時間從12:00開始）

飲料專區。 圖／Auntie Anne's Taiwan臉書粉專

開幕剪綵儀式。 圖／Auntie Anne's Taiwan臉書粉專

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