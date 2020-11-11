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草莓控開喝！大苑子「草莓季」來了，2款酸甜飲品＋草莓山刨冰好欠吃

聯合新聞網 / 陳信儒
大苑子草莓季登場，首波祭出兩款高顏值手搖飲＋草莓山刨冰。 圖／大苑子
大苑子草莓季登場，首波祭出兩款高顏值手搖飲＋草莓山刨冰。 圖／大苑子

又到了品嘗酸甜滋味的草莓季了！主打當季鮮果手搖杯的「大苑子」即日起於全台122間門市推出兩款草莓飲品「莓好時光」、「莓好花漾」，另外同步於大苑子冰果室「市府夢想旗艦店」推出首波草莓冰品「莓好情人」，擺滿碩大草莓的刨冰不只顏值高，口感更是鮮美。

大苑子2020草莓季即日起登場，人氣飲品喝得到滿滿草莓！ 圖／大苑子
大苑子2020草莓季即日起登場，人氣飲品喝得到滿滿草莓！ 圖／大苑子

嚴選當令鮮果、「今日採、今日吃」的大苑子堅守初衷，持續挖掘用心經營的果農，用好品質且可追溯源頭的水果，從食品源頭為顧客層層把關。這回迎接草莓季，端出兩款高顏值草莓手搖飲。使用100%新鮮草莓搭配清爽頂級台灣青茶的「莓好花漾」口感甜而不膩；另外一款「莓好時光」除了新鮮草莓外，還添加許慶良鮮乳，酸甜中帶有乳香味，口感較「莓好花漾」濃郁。

除了兩款手搖飲外，大苑子於市府夢想店打造的冰果室也同步推出超過15顆碩大的草莓刨冰「莓好情人」，上層有新鮮草莓果醬，淋上許慶良鮮乳煉乳，多層次的酸甜香口感去年推出就大受好評，今年再次回歸滿足所有草莓控的消費者。 

大苑子草莓季

開賣日期：即日起限店、限量販售；11/16起視草莓生長狀況陸續開放門市上市。

大苑子2020草莓季即日起登場，人氣飲品喝得到滿滿草莓！ 圖／大苑子
大苑子2020草莓季即日起登場，人氣飲品喝得到滿滿草莓！ 圖／大苑子
大苑子冰果室2020草莓季首波冰品「莓好情人」。 圖／大苑子
大苑子冰果室2020草莓季首波冰品「莓好情人」。 圖／大苑子

草莓季 刨冰 冰品 果醬 水果

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