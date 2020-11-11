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芋頭手搖買1送1！鶴茶樓、迷客夏新品「買1送1」優惠接力快閃，喝爆芋頭奶茶+芋圓鮮奶

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／鶴茶樓提供、迷客夏提供
圖／鶴茶樓提供、迷客夏提供

芋頭控現在就要衝！2大人氣手搖品牌「鶴茶樓」、「迷客夏」11月新推芋頭新品，更將接力祭出首賣日「買一送一」好康，讓大家雙11起用優惠價正式開喝全新秋冬系列飲品。

懷舊芋香奶茶中杯售價50元、大杯60元；芋頭鮮奶綠茶中杯65元、大杯80元。圖／鶴茶樓提供
懷舊芋香奶茶中杯售價50元、大杯60元；芋頭鮮奶綠茶中杯65元、大杯80元。圖／鶴茶樓提供

「鶴茶樓」即日起於全台門市推出2款芋頭系列手搖，主打童年回憶的「懷舊芋香奶茶」整杯紫系視覺超夢幻，搭配Q彈芋圓，經典風味隨記憶湧上心頭；另一款「芋頭鮮奶綠茶」則吃得到邪惡的芋泥塊，濃郁牛奶融合茶湯，台味十足不甜膩。品牌也於今（11/11）開賣首日特別推出一日限定「買一送一」，只要購買芋頭系列任一飲品，即贈任一杯中杯「原茶類」，讓大家帶回家喝也沒問題。

迷客夏將於11/17至11/19祭出「芋頭系列新品」買一送一好康。圖／迷客夏提供
迷客夏將於11/17至11/19祭出「芋頭系列新品」買一送一好康。圖／迷客夏提供

連鎖品牌「迷客夏」繼早前快閃推出萬聖節「黑古拉酪酪冰沙」，本次回到鎮店品項「大甲芋頭鮮奶」的初心，一口氣帶著3款「手感芋圓鮮奶系列」登場，更首度釋出連3日新品「同品項買一送一」，讓芋頭愛好者喝好喝滿。迷客夏以大甲芋頭鮮奶為基底，推出「雙Q芋圓椰香雪露」，椰奶香加上芋泥香氣，再搭配嚴選本地芋頭揉製而成的芋圓，近似南洋風情的甜品「摩摩喳喳」，口感豐富。而紅豆愛好者則可選擇「小紅豆芋圓椰香雪露」，椰香雪露加上香甜紅豆，為香濃系列手搖再添一力作。另一「手感芋圓芋泥鮮奶」採用招牌大甲芋頭鮮奶，新鮮芋泥滋味令人懷念，再用純天然揉製的芋圓點綴，絕對是芋頭迷必點。

雙Q芋圓椰香雪露中杯售價75元；小紅豆芋圓椰香雪露70元；手感芋圓芋泥鮮奶北部75元、南部70元。圖／迷客夏提供
雙Q芋圓椰香雪露中杯售價75元；小紅豆芋圓椰香雪露70元；手感芋圓芋泥鮮奶北部75元、南部70元。圖／迷客夏提供

全新芋頭飲品將於11/17上市，開賣首3天截至11/19到全台門市購買同品項新品，可享「買一送一」優惠，每人全系列限購乙組，尺寸及冰度糖度須統一。優惠期間也同步開放芋圓加料，喜愛更豐富口感的人可10元加購，原價15元。提醒大家本次優惠僅限門市現場點單結帳，新品優惠點單時間至20:00止，實際依各門市販售狀況為準，售完為止。優惠不與其他優惠、會員積點併用。

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