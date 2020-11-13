提拉米蘇、鐵觀音強勢回歸！ 超夯20款「全家霜淇淋」你吃過幾種？

冬天吃冰也很爽！

近年來「霜淇淋」儼然成為全家便利商店的招牌商品，從夯番薯到櫻花口味等特殊口味通通有，全家更積極與金色三麥、monbana巧克力等品牌推出聯名霜淇淋，尤其每個口味都是期間限定，更吸引許多網友朝聖。

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查三年內全家霜淇淋網友熱議的20大口味，其中有許多口味是推出後受到好評又再次登場，快來看看你喜愛的口味有沒有上榜呢？

image source：IG/全家

第十名 青森蘋果

香氣十足又清爽的青森蘋果霜淇淋一推出就造成話題！選用日本青森縣蘋果榨成汁為基底製成的霜淇淋，每一口都能嚐到淡淡的蘋果香氣，搭配紅色餅皮，「紅黃配色」超討喜，且青森蘋果霜淇淋吃起來是雪酪的口感，吃完一點也不膩口，反而讓人想再來一支！

網友這樣說：甜度剛好又有點微酸～很爽口

第九名 澎湖仙人掌

有去過澎湖的朋友一定嚐過當地特色甜品「仙人掌冰淇淋」，不用跑去澎湖，在全家就能吃到！這款全家「仙人掌霜淇淋」有別一般奶油滑順，用雪酪的方式降低膩口感，酸甜香滋味於口中化開，再配上高飽和度的夢幻紫色、綠色餅乾，打造視覺、味覺的雙重饗宴。

網友這樣說：滿好吃的啊，微酸甜，但有吃過就好

第八名 金色三麥司陶特啤酒

霜淇淋不只能結合水果、巧克力，全家與精釀啤酒金色三麥聯名，推出了「司陶特啤酒霜淇淋」！這款充滿高大尚氣質的霜淇淋，呈現司陶特啤酒的微苦、焦香味，一入口可以感受到淡淡的啤酒香氣，卻沒有掩蓋霜淇淋的奶香，多層次的味覺享受博得許多消費者的喜愛。

網友這樣說：好吃酒味淡淡的藏在奶味中 會想再買

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第七名 仙女紅茶

茶葉霜淇淋也有一批死忠愛好者！全家與有百年歷史的台灣農林製茶合作推出「仙女紅茶」口味，甘甜不苦澀的紅茶配上濃郁的奶香，在嘴裡交織出清香不膩口的好滋味，且專門裝仙女紅茶霜淇淋的杯子上還有古早味的仙女圖騰，濃濃懷舊風不僅好拍又好吃！

網友這樣說：吃完有淡淡的茶香，不會太甜膩！

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第六名 果汁牛乳

果汁牛乳肯定是每個人記憶中的味道，百分百還原的「果汁牛乳霜淇淋」復刻你的童年回憶，淺黃色的奶油體飄著淡淡的水果香，吃起來甜度適中不膩口，含一口在嘴巴融化，像是真的在喝果汁牛乳，彷彿搭上回憶列車，回到童年！

網友這樣說：真的還原度很高，好吃！

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第五名 泰泰厚奶

全家與珍煮丹的聯名「泰泰厚奶」一推出就造成轟動，香醇濃郁的「泰泰奶茶」一直是珍煮丹熱銷飲品，全家為傳統泰式奶茶加入煉乳，為「泰泰奶茶」注入新元素，橘色霜淇淋搭配紫色餅皮，鮮豔的配色充滿濃濃異國風味。

網友這樣說：好吃!!!原先怕太甜吃不完, 結果超快就嗑光一整支

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第四名 小農牛奶

萬年不敗的鮮乳霜淇淋來了！這次全家與台灣小農「鮮乳坊」聯名，推出「小農牛奶霜淇淋」，濃郁的奶香冰淇淋細緻又順口，不會過份甜膩，另外，全家還推出鮮乳餅，讓消費者可以一口冰、一口餅乾，增加口感、提升層次。



網友這樣說：覺得還滿好吃的，奶味滿重的也不會太甜～

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第三名 鐵觀音

呼聲第三高的「鐵觀音霜淇淋」，首次推出是在2017年，特殊的茶香配上綿密的霜淇淋，讓消費者念念不忘，於2019年再度回歸！

選用南投民間鄉產的鐵觀音，將溫潤醇厚的茶味融入霜淇淋，每一口都能品嘗到茶香、奶香，回歸後的版本茶味更濃，甜度適中，讓人吃完一整支也不會有罪惡感。

網友這樣說：真的好吃！一次可以吃三支！

第二名 重乳草莓

2019推出重乳草莓也以超高人氣回歸，有別於以往的草莓口味，加入澳洲天然乳酪和紐西蘭奶油，融合鮮甜的草莓搾汁，濃郁香甜的奶香草莓味瞬間UPUP！有網友認為，像在喝沒有香精味又濃的草莓牛奶，少女心爆棚的霜淇淋讓人欲罷不能！

網友這樣說：覺得還不錯吃耶～奶味蠻重的很順口

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第一名 提拉米蘇

2018年一推出就造成轟動的「提拉米蘇霜淇淋」於2020年重出江湖啦！這次的回歸更升級成2.0版，甜而不膩的冰奶油，加入馬斯卡邦起司粉，再配上香醇可可粉，微苦的奢華濃厚口味，讓人忍不住一口接著口，但在吃的時候可要小心，有許多網友反應「剛要吃就嗆到」，還要注意可可粉亂飛，以免吃完「滿嘴黑」。

網友這樣說：好吃～但是那粉會吃到一直咳

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年11月12日至2020年11月08日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全家霜淇淋口味』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」