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雙11限時3天開吃！PAUL法國麵包「第二件1元」 再送100元抵用券

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／PAUL Taiwan提供
圖／PAUL Taiwan提供

全台雙11美食優惠數不盡，如今法國百年老字號品牌「PAUL法國麵包甜點沙龍」也加入戰局，確定於11/11至11/13祭出「外帶法國麵包第二件1元」好康，更霸氣加贈100元抵用券，用1+1優惠完整了麵包控的雙11。

圖／PAUL Taiwan提供
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「PAUL Taiwan」本次以法國人餐桌必吃的法式麵包作為優惠主軸，推出法國麵包全系列品項「第二件1元」特價，其中大家最熟悉的法式長棍「保羅長笛」嚴選法國獨家契作T65冬麥製成，一口咬下即會吃到酥脆表皮，越嚼越有嚼勁；另一「雙橄欖法國」在軟Q的麵包內層加入了營養豐富的綠橄欖、黑橄欖，讓滋味更加升級。法國麵包可按喜好變化吃法，懶人一族可直接單吃，或其實只要簡單抹上蜂蜜、奶油或果醬，再配上一杯咖啡或茶，美好下午茶瞬間完成；喜歡不同口味的人還可加入火腿、起士做夾層，抑或是作為主食沾取濃湯、紅酒燉牛肉等，皆別有一番風味。

圖／PAUL Taiwan提供
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麵包迷凡於11/11至11/13期間前往仁愛店、信義店、內湖店、大葉高島屋店、林口三井店、巨城店或松山快閃臨時櫃位，即享「法國麵包第二件1元」，品項可依現場系列品項任選，但會以價低者折扣。值得一提的是，購買法國麵包系列還會再送100元抵用券，且可累計贈送，購買2組即贈2張，以此類推。不過提醒大家活動僅限外帶，如轉內用需加收服務費10%，且無法與其他優惠併用。

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