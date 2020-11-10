八月堂「買一送一」連2天！還有「+11元多一件」到11月底，可頌控把握機會

雙11年度盛事是血拚族眾所期待的日子，各大平台、品牌紛紛推出相關優惠。殿堂級可頌專賣店八月堂推「買一送一」、「+11元多一件」的好康優惠；集團旗下另一品牌「PERFEPAN完美羅宋製造所」也祭出消費滿額+11元即可獲得「紐奧良起司燻雞」羅宋乙個。 八月堂雙11推兩波優惠「買一送一」、「+11元多一件」。 圖／八月堂

八月堂將於11/11至11/12限時2天推出「買一送一頌給你」活動，凡憑八月堂粉絲團指定雙11貼文圖片，結帳時出示即享可頌買1送1優惠，每人每日消費限優惠乙組，每日限量100組，贈送品項限50元以下且以價低者計。另外11/13至11/30消費可頌滿111元+11元多1件，每人每日限購兩組，+11元多一件以全單中可頌最價低品項計，可頌控趕緊把握11月的超殺優惠！

集團ㄒ旗下另一個深受矚目的新品牌PERFEPAN完美羅宋製造所，10月底南部首店於高雄新光三越左營店開幕後，旋即吸引許多喜好羅宋的愛好者排隊，此次雙11也同步祭出優惠活動，即日起至11/30購買滿180元+11元即可獲得「紐奧良起司燻雞」羅宋乙個（原價68元，限中和環球、桃園ATT、新光左營門市）。