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八月堂「買一送一」連2天！還有「+11元多一件」到11月底，可頌控把握機會
雙11年度盛事是血拚族眾所期待的日子，各大平台、品牌紛紛推出相關優惠。殿堂級可頌專賣店八月堂推「買一送一」、「+11元多一件」的好康優惠；集團旗下另一品牌「PERFEPAN完美羅宋製造所」也祭出消費滿額+11元即可獲得「紐奧良起司燻雞」羅宋乙個。
八月堂將於11/11至11/12限時2天推出「買一送一頌給你」活動，凡憑八月堂粉絲團指定雙11貼文圖片，結帳時出示即享可頌買1送1優惠，每人每日消費限優惠乙組，每日限量100組，贈送品項限50元以下且以價低者計。另外11/13至11/30消費可頌滿111元+11元多1件，每人每日限購兩組，+11元多一件以全單中可頌最價低品項計，可頌控趕緊把握11月的超殺優惠！
集團ㄒ旗下另一個深受矚目的新品牌PERFEPAN完美羅宋製造所，10月底南部首店於高雄新光三越左營店開幕後，旋即吸引許多喜好羅宋的愛好者排隊，此次雙11也同步祭出優惠活動，即日起至11/30購買滿180元+11元即可獲得「紐奧良起司燻雞」羅宋乙個（原價68元，限中和環球、桃園ATT、新光左營門市）。
創達國際雙品牌除了推出各項優惠外，由於完美奶油曲奇餅一推出即大獲好評，堪稱地表最好吃曲奇餅，近期更是熱銷到供不應求，同時也為了讓更多消費者可以購買到，將於11/11於「全家」台北車站-台鐵北店快閃店同步開賣！快閃期間，「奶油酥烤脆餅」單盒原價200元 特價180元, 消費兩盒再享85折優惠只要340元；「完美奶油曲奇餅」原價380元特價350元，兩盒合購價只要650元！到台北車站就可輕鬆買到最好吃的完美奶油曲奇餅以及令人一口接一口好吃的停不了口的奶油酥烤脆餅！
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