快訊

去考公務員？人力流動率超乎想像 戳破公職「鐵飯碗」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八月堂「買一送一」連2天！還有「+11元多一件」到11月底，可頌控把握機會

聯合新聞網 / 陳信儒
八月堂可頌口味多元深受消費者喜愛。 圖／八月堂
八月堂可頌口味多元深受消費者喜愛。 圖／八月堂

雙11年度盛事是血拚族眾所期待的日子，各大平台、品牌紛紛推出相關優惠。殿堂級可頌專賣店八月堂推「買一送一」、「+11元多一件」的好康優惠；集團旗下另一品牌「PERFEPAN完美羅宋製造所」也祭出消費滿額+11元即可獲得「紐奧良起司燻雞」羅宋乙個。

八月堂雙11推兩波優惠「買一送一」、「+11元多一件」。 圖／八月堂
八月堂雙11推兩波優惠「買一送一」、「+11元多一件」。 圖／八月堂

八月堂將於11/11至11/12限時2天推出「買一送一頌給你」活動，凡憑八月堂粉絲團指定雙11貼文圖片，結帳時出示即享可頌買1送1優惠，每人每日消費限優惠乙組，每日限量100組，贈送品項限50元以下且以價低者計。另外11/13至11/30消費可頌滿111元+11元多1件，每人每日限購兩組，+11元多一件以全單中可頌最價低品項計，可頌控趕緊把握11月的超殺優惠！

集團ㄒ旗下另一個深受矚目的新品牌PERFEPAN完美羅宋製造所，10月底南部首店於高雄新光三越左營店開幕後，旋即吸引許多喜好羅宋的愛好者排隊，此次雙11也同步祭出優惠活動，即日起至11/30購買滿180元+11元即可獲得「紐奧良起司燻雞」羅宋乙個（原價68元，限中和環球、桃園ATT、新光左營門市）。

創達國際雙品牌除了推出各項優惠外，由於完美奶油曲奇餅一推出即大獲好評，堪稱地表最好吃曲奇餅，近期更是熱銷到供不應求，同時也為了讓更多消費者可以購買到，將於11/11於「全家」台北車站-台鐵北店快閃店同步開賣！快閃期間，「奶油酥烤脆餅」單盒原價200元 特價180元, 消費兩盒再享85折優惠只要340元；「完美奶油曲奇餅」原價380元特價350元，兩盒合購價只要650元！到台北車站就可輕鬆買到最好吃的完美奶油曲奇餅以及令人一口接一口好吃的停不了口的奶油酥烤脆餅！

八月堂雙11祭出「買一送一」優惠連2天。 圖／八月堂
八月堂雙11祭出「買一送一」優惠連2天。 圖／八月堂
PERFEPAN完美羅宋製造所雙11祭出消費滿額+11元即可獲得「紐奧良起司燻雞」羅宋乙個。 圖／PERFEPAN完美羅宋製造所
PERFEPAN完美羅宋製造所雙11祭出消費滿額+11元即可獲得「紐奧良起司燻雞」羅宋乙個。 圖／PERFEPAN完美羅宋製造所

台北車站 台鐵 新光三越

相關新聞

雙11限時3天開吃！PAUL法國麵包「第二件1元」 再送100元抵用券

全台雙11美食優惠數不盡，如今法國百年老字號品牌「PAUL法國麵包甜點沙龍」也加入戰局，確定於11/11至11/13祭出「外帶法國麵包第二件1元」好康，更霸氣加贈100元抵用券，用1+1優惠完整了麵包

八月堂「買一送一」連2天！還有「+11元多一件」到11月底，可頌控把握機會

雙11年度盛事是血拚族眾所期待的日子，各大平台、品牌紛紛推出相關優惠。殿堂級可頌專賣店八月堂推「買一送一」、「+11元多一件」的好康優惠；集團旗下另一品牌「PERFEPAN完美羅宋製造所」也祭出消費滿額+11元即可獲得「紐奧良起司燻雞」羅宋乙個。

只有1天！PABLO「起司塔買1送1」、迷你塔買6送6

為慶祝雙11到來，來自日本的半熟起司塔「PABLO」，限時推出「大塔買1送1」、「迷你塔買6送6」的限量優惠。另外在日本...

85度C「第二杯20元」開喝黑糖珍奶、芋頭手搖！加碼咖啡全品項第二杯半價

咖啡迷、愛茶者、黑糖珍奶控、芋頭粉集合！繼早起推出第二杯10元的布丁鮮奶茶，85度C本回趁著雙11熱潮，特別釋出一連串好康，包含新品蛋糕特價、全品項咖啡與檸檬熱茶第二杯半價、黑糖珍奶及芋頭系列手搖「第

無蛋的烘焙小點／老師教你做！奶素版杏仁瓦片、燒菓子

如果不加蛋類，也能做出濃郁可口的烘培甜點嗎？

高雄巷弄隱藏版邪惡甜點！ 218巷味蕾工房限量「豹豹舒芙蕾」 讓豹紋控暴走

udn走跳美食／豬飛小姐 高雄旗山美食不只有香蕉，這家得獎無數的在地烘焙坊深受在地人喜愛！有客製化蛋糕、常溫糕點、蔗糖香蕉捲、重乳酪蛋糕，還有近期新推出的限量豹豹舒芙蕾，跟豬飛一起吃甜點吃一

超人氣「白水豆花」插旗台中！採埔里泉水製成　開幕時間、地點曝光

從宜蘭發跡的「白水豆花」融合山與海的微量元素，製成一碗滑順又輕甜的豆花，是宜蘭礁溪人氣甜品店，去年年中進軍台北永康商圈，天天吸引人潮排隊朝聖。這次再傳來好消息，白水豆花將於12月正式插旗台中審計新村，在木質系打造的文青風格店鋪享用一碗白水豆花，真是日常一大享受。

連3天買一送一！COLD STONE推耶誕冰品「榛果冰淇淋」，還有超應景「耶誕紅脆餅」

即將迎來耶誕佳節，COLD STONE CREAMERY 酷聖石冰淇淋將於11/6推出期間限定應景新品「耶誕紅脆餅」及「薑餅人巧克力」，同時於開賣日起至11/8祭出冰淇淋買一送一優惠，雙11當天還加碼推「冰淇淋79折」的好康，雖時序已步入冬季，但想吃冰的心依舊不減！

GODIVA「2020耶誕系列」來了！全新星耀巧克力超美，耶誕優惠一次看

耶誕禮物GODIVA都幫你準備好了！迎接年底的聖誕佳節，GODIVA眾所期待2020「耶誕限定系列」曝光，由GODIVA巧克力大師Jean Apostolou精心設計，推出全新星耀巧克力系列，融合比利時製作工藝與節日魔幻氣息，精選黑巧克力、焦糖、胡桃及紅莓等耶誕節代表性的經典食材，以熠熠星光點綴，營造璀璨味覺饗宴。

萬波進軍超商甜點！聯手7-11推「楊枝甘露波士頓派」，加碼「鳴光蜜金桔」24小時都能喝

現今飲料品牌可不只局限於賣手搖飲，曾於7-11開賣楊枝甘露雪糕、紅豆粉粿月餅的「萬波島嶼紅茶」，11月再出新招，與7-11打造全新超商甜點「楊枝甘露波士頓派」，並攜手福樂推出文青包裝的「鳴光蜜金桔」，

「Black as Chocolate」東區新開店！ 生巧克力拿鐵搭早午餐輕食，享限時超狂5折價

Black as Chocolate是一家以巧克力蛋糕為主打的甜點品牌，並常常推出各式造型的蛋糕與餅乾。這回首度在台北SOGO忠孝店展店啦！特地在B1設立體驗店，不僅擁有精緻的超美咖啡廳與用餐環境，最重要的是會提供全系列超好吃蛋糕。目前開幕階段，祭出即日起至11月15日的店內餐點5折優惠，舉凡巧克力蛋糕或是輕食餐點，都享有超狂半價優惠喔！

1日限定買一送一！Krispy Kremeｘ新東陽「海苔肉鬆、起司肉乾甜甜圈」挑戰鹹甜滋味

誰說甜甜圈只能有甜味！美式甜甜圈「Krispy Kreme」首度聯手在地特產品牌「新東陽」，打造「海苔肉鬆甜甜圈」、「起司肉乾甜甜圈」，顛覆想象的新品將於11/3至11/18限時登場，開賣首日更祭出買

熱門新聞

吃火鍋直擊「震撼教育」 網嘆：這種家長越來越少

27元吃潛艇堡！SUBWAY推雙11優惠「最低3折價」開吃，連續14天衝一波

茶葉蛋選顏色深還是淺？網友答案一面倒 加碼分享挑蛋要訣

星級飯店Buffet只要147元！「台北花園大酒店」雙11優惠下殺1.1折

台鐵鐵路便當節！每日限量推出台鐵排骨口味乖乖

外送虧損...Uber Eats恐退出台灣市場？業者澄清：謠言毫無根據

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。