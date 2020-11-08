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85度C「第二杯20元」開喝黑糖珍奶、芋頭手搖！加碼咖啡全品項第二杯半價

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／85℃提供、85度C臉書專頁
圖／85℃提供、85度C臉書專頁

咖啡迷、愛茶者、黑糖珍奶控、芋頭粉集合！繼早起推出第二杯10元的布丁鮮奶茶，85度C本回趁著雙11熱潮，特別釋出一連串好康，包含新品蛋糕特價、全品項咖啡與檸檬熱茶第二杯半價、黑糖珍奶及芋頭系列手搖「第二杯10元」優惠，準備讓大家促銷價放肆吃喝！

圖／85度C臉書專頁
圖／85度C臉書專頁

85度C本次祭出光棍節活動，11/11當天早上11點至晚間11點為止，凡到店點購人氣品項「黑糖珍珠系列」和「芋頭系列」，即可享一日限定「第二杯20元」優惠，用銅板價位買到熟悉的甜蜜風味「黑糖珍珠鮮奶」、「黑糖珍珠奶茶」或濃郁級滋味「芋頭鮮奶」、「芋頭奶綠」。冷熱皆宜、不限同品項，但採價低者折扣。此外，光棍節前一日也特別推出全品項咖啡中大杯「第二杯半價」好康，無咖啡不歡的人手刀筆記準沒錯，而冬季更有「一顆檸檬系列」熱飲第二杯半價，12/31前都能暖心開喝經典飲品。

圖／85度C臉書專頁
圖／85度C臉書專頁

另外，85度C即日起也限量新推6吋「黃金輕乳酪」，一口咬下的口感猶如棉花糖，超適合搭配咖啡，作為下午茶組合新寵。原價188元，截至11/11特價150元，於限定店面販售，有興趣的人建議購買前先致電詢問門市。

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