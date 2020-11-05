超人氣「白水豆花」插旗台中！採埔里泉水製成　開幕時間、地點曝光

從宜蘭發跡的「白水豆花」融合山與海的微量元素，製成一碗滑順又鮮甜的豆花，是宜蘭礁溪人氣甜品店，去年年中進軍台北永康商圈，天天吸引人潮排隊朝聖。這次再傳來好消息，白水豆花將於12月正式插旗台中審計新村，在木質系打造的文青風格店鋪享用一碗白水豆花，真是日常一大享受。 白水豆花一貫以文青風店鋪開啟與台中人的對話。 圖／白水豆花

「白水豆花」以想做最好的豆花給媽媽吃的理念出發，不斷研發與嘗試，遵循古法做出一碗又一碗香滑Ｑ嫩的古早味豆花。首店位在宜蘭礁溪，人氣品項「麥芽糖花生豆花」採用台灣雪山山脈新鮮水源製作，添加台灣東岸太平洋深層海水，再搭配每日現刨的麥芽花生糖與桃膠增添風味，甜而不膩又爽朗的口感廣受好評，也成為宜蘭礁溪的人氣打卡名店。

去年「白水豆花」插旗永康商圈，天天都是客滿的狀況，人龍延綿不絕，讓不少中南部的粉絲急著敲碗求開店，如今白水豆花將於12月正式進駐台中審計新村，同樣以木質色系的文青風為店裝，最大不同點是台中店豆花採用埔里泉水製成，打造屬於台中味的白水豆花。

白水豆花「台中審計店」開幕資訊

時間：預計12月

地址：台中市西區民生路368巷1弄6號（審計新村內）

營業時間：11:00～20:00；每週三店休 台北永康街的「白水豆花」吸引許多人潮。IG @polonas提供