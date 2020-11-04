連3天買一送一！COLD STONE推耶誕冰品「榛果冰淇淋」，還有超應景「耶誕紅脆餅」

即將迎來耶誕佳節，COLD STONE CREAMERY 酷聖石冰淇淋將於11/6推出期間限定應景新品「耶誕紅脆餅」及「薑餅人巧克力」，同時於開賣日起至11/8祭出冰淇淋買一送一優惠，雙11當天還加碼推「冰淇淋79折」的好康，雖時序已步入冬季，但想吃冰的心依舊不減！

COLD STONE今年耶誕新品以「爆濃系」結合「聖誕氛圍」為概念發想，打造兩款充滿耶誕氛圍的新品，首推以耶誕紅餅皮盛裝的「榛愛幸福」經典冰淇淋，嚴選100%歐洲榛果製成的榛果冰淇淋，拌入草莓、鮮奶油增添甜蜜風味，最後撒上烤杏仁提升多層次口感，營造出應景又獨特的耶誕冰品。

不僅如此，超高人氣藍色棉花糖冰淇淋強勢回歸，「藍色狂想曲」以冰天雪地的場景為發想，拌入派皮餅乾、小麻糬，還有超萌薑餅人造型的牛奶巧克力片妝點，讓吃冰也有滿滿的節令氛圍。

為了陪伴喜愛COLD STONE的粉絲一同歡慶耶誕節，COLD STONE特別於11/6至11/8祭出「冰淇淋買一送一」優惠（脆餅、桶裝除外）、11/11「冰淇淋79折」一日限定優惠，喜歡吃冰的民眾趁優惠期間提前感受過節的氛圍。

COLD STONE門市活動

活動時間：11/6～11/8

活動內容：點購中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋一杯（脆餅、桶裝除外） 【注意事項】

1.冰淇淋依門市現場供應為主。2.行銷活動不得合併使用。3.酷聖石冰淇淋保留調整活動辦法及優惠內容之權利。