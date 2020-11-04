聽新聞
test
0:00 / 0:00

連3天買一送一！COLD STONE推耶誕冰品「榛果冰淇淋」，還有超應景「耶誕紅脆餅」

聯合新聞網 / 陳信儒
COLD STONE打造兩款耶誕新冰，耶誕紅脆餅超吸睛。 圖／COLD STONE
COLD STONE打造兩款耶誕新冰，耶誕紅脆餅超吸睛。 圖／COLD STONE

即將迎來耶誕佳節，COLD STONE CREAMERY 酷聖石冰淇淋將於11/6推出期間限定應景新品「耶誕紅脆餅」及「薑餅人巧克力」，同時於開賣日起至11/8祭出冰淇淋買一送一優惠，雙11當天還加碼推「冰淇淋79折」的好康，雖時序已步入冬季，但想吃冰的心依舊不減！

COLD STONE今年耶誕新品以「爆濃系」結合「聖誕氛圍」為概念發想，打造兩款充滿耶誕氛圍的新品，首推以耶誕紅餅皮盛裝的「榛愛幸福」經典冰淇淋，嚴選100%歐洲榛果製成的榛果冰淇淋，拌入草莓、鮮奶油增添甜蜜風味，最後撒上烤杏仁提升多層次口感，營造出應景又獨特的耶誕冰品

不僅如此，超高人氣藍色棉花糖冰淇淋強勢回歸，「藍色狂想曲」以冰天雪地的場景為發想，拌入派皮餅乾、小麻糬，還有超萌薑餅人造型的牛奶巧克力片妝點，讓吃冰也有滿滿的節令氛圍。

為了陪伴喜愛COLD STONE的粉絲一同歡慶耶誕節，COLD STONE特別於11/6至11/8祭出「冰淇淋買一送一」優惠（脆餅、桶裝除外）、11/11「冰淇淋79折」一日限定優惠，喜歡吃冰的民眾趁優惠期間提前感受過節的氛圍。

COLD STONE門市活動

活動時間：11/6～11/8

活動內容：點購中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋一杯（脆餅、桶裝除外） 【注意事項】

1.冰淇淋依門市現場供應為主。2.行銷活動不得合併使用。3.酷聖石冰淇淋保留調整活動辦法及優惠內容之權利。 

冰淇淋 巧克力 冰品 歐洲 棉花糖

相關新聞

連3天買一送一！COLD STONE推耶誕冰品「榛果冰淇淋」，還有超應景「耶誕紅脆餅」

即將迎來耶誕佳節，COLD STONE CREAMERY 酷聖石冰淇淋將於11/6推出期間限定應景新品「耶誕紅脆餅」及「薑餅人巧克力」，同時於開賣日起至11/8祭出冰淇淋買一送一優惠，雙11當天還加碼推「冰淇淋79折」的好康，雖時序已步入冬季，但想吃冰的心依舊不減！

GODIVA「2020耶誕系列」來了！全新星耀巧克力超美，耶誕優惠一次看

耶誕禮物GODIVA都幫你準備好了！迎接年底的聖誕佳節，GODIVA眾所期待2020「耶誕限定系列」曝光，由GODIVA巧克力大師Jean Apostolou精心設計，推出全新星耀巧克力系列，融合比利時製作工藝與節日魔幻氣息，精選黑巧克力、焦糖、胡桃及紅莓等耶誕節代表性的經典食材，以熠熠星光點綴，營造璀璨味覺饗宴。

萬波進軍超商甜點！聯手7-11推「楊枝甘露波士頓派」，加碼「鳴光蜜金桔」24小時都能喝

現今飲料品牌可不只局限於賣手搖飲，曾於7-11開賣楊枝甘露雪糕、紅豆粉粿月餅的「萬波島嶼紅茶」，11月再出新招，與7-11打造全新超商甜點「楊枝甘露波士頓派」，並攜手福樂推出文青包裝的「鳴光蜜金桔」，

「Black as Chocolate」東區新開店！ 生巧克力拿鐵搭早午餐輕食，享限時超狂5折價

Black as Chocolate是一家以巧克力蛋糕為主打的甜點品牌，並常常推出各式造型的蛋糕與餅乾。這回首度在台北SOGO忠孝店展店啦！特地在B1設立體驗店，不僅擁有精緻的超美咖啡廳與用餐環境，最重要的是會提供全系列超好吃蛋糕。目前開幕階段，祭出即日起至11月15日的店內餐點5折優惠，舉凡巧克力蛋糕或是輕食餐點，都享有超狂半價優惠喔！

1日限定買一送一！Krispy Kremeｘ新東陽「海苔肉鬆、起司肉乾甜甜圈」挑戰鹹甜滋味

誰說甜甜圈只能有甜味！美式甜甜圈「Krispy Kreme」首度聯手在地特產品牌「新東陽」，打造「海苔肉鬆甜甜圈」、「起司肉乾甜甜圈」，顛覆想象的新品將於11/3至11/18限時登場，開賣首日更祭出買

「GODIVA巧克力條」每條20元！7-11獨賣新品，「脆口榛子巧克力」同步回歸

巧克力控這波要跟上！超人氣巧克力品牌GODIVA日前聯手7-11「愛‧Sharing世界巧克力大賞」，獨家推出2大系列，包含首度於台灣開賣的「GODIVA醇享巧克力條」及12顆裝的「GODIVA臻粹巧

20元新冰到！IKEA「鐵觀音霜淇淋」茶香超濃郁，加碼新推迷你炸魚薯條

11月份的20元新冰到！除了10元自助式香草霜淇淋，IKEA每月都會定時推出期間限定口味。繼清爽酸甜路線的「青梅霜淇淋」，IKEA即日起新推「鐵觀音霜淇淋」，並首度開賣「迷你炸魚薯條」，讓粉絲們又有全

買一送一連4天！「八月堂」插旗大直美麗華，還有「可頌禮盒6入88折」好康

殿堂級可頌專賣店「八月堂」進駐大直美麗華打造期間快閃店，祭出11/3起連4天買一送一優惠活動，並於11/2搶先試營運，買一送一活動每日限定50名，大直人路過美麗華別錯過！

彷彿草莓吃到飽！清水堂「巨無霸草莓鍋」強勢回歸，夢幻草莓冰太銷魂

台南冰品霸主再出擊！致力研發創新冰品的「清水堂」，經常運用當季鮮果打造浮誇新品，今年超人氣草莓季正式登場，不僅推出「夢幻草莓冰」，話題性爆表的「瘋狂草莓賓士鍋」也同步開賣。每款草莓系列都有鋪好鋪滿的大

大苑子「黑色蜜仙草霜淇淋」限時4日慶萬聖節！人氣手搖通通化身冰品好欠吃

冰品控站出來！以鮮果茶飲的手搖品牌「大苑子」今年首度於信義區打造冰菓室空間，販售夢幻水果冰、裁切水果等，更陸續新推許多鮮果霜淇淋，每款都由人氣飲品或當季水果製成。因應萬聖節，大苑子市府夢想店此次快閃推

哪款懷舊零食最好吃？ 網友吵翻天...超經典口味全入榜

台灣美食文化多元，不僅台式料理備受讚譽，就連諸多台式懷舊口味的零食商品也讓網友們讚不絕口。日前一名網友PO文大讚可樂果是零食界的老大哥，意外引起網友吵翻天，紛紛自薦心中最好吃的零食。

COLD STONE冰淇淋「買一送一」開吃！全新7-11集點換、萬聖節優惠必收

冰控們必收！源自美國的人氣冰淇淋品牌COLD STONE近期除了攜手7-11推出獨家新品，也祭出冰品買一送一好康，2大電子版優惠動動手指輕鬆領，愛吃冰淇淋的人快把握！ 今年7-11新增電子集點卡

熱門新聞

女子速食店點「超長熱狗」被性騷 男店員的下場是這樣

手搖紅茶哪家最厲害？ 網狂推這2家「不膩順口」

獨／才滿2年！日本「天丼てんや」11／30退出台灣

久等了！7-11「飛燕煉乳炸銀絲卷」全台開賣，淋上飛燕煉乳的銀絲卷超欠吃

汐止遠雄廣場打造美食天堂 人氣品牌進駐提供優惠吸客

肯德基蛋塔只排第三！ 網友激推就該吃「真正本體」 15大品牌大集合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。