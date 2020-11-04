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GODIVA「2020耶誕系列」來了！全新星耀巧克力超美，耶誕優惠一次看
耶誕禮物GODIVA都幫你準備好了！迎接年底的聖誕佳節，GODIVA眾所期待2020「耶誕限定系列」曝光，由GODIVA巧克力大師Jean Apostolou精心設計，推出全新星耀巧克力系列，融合比利時製作工藝與節日魔幻氣息，精選黑巧克力、焦糖、胡桃及紅莓等耶誕節代表性的經典食材，以熠熠星光點綴，營造璀璨味覺饗宴。
GODIVA「2020耶誕限定系列」融合星耀元素與耶誕燈飾的光影巧思，推出備受期待的耶誕限定禮盒系列，從造型精巧、口感醇厚的巧克力到耳目一新的禮盒設計，幻化成滿眼閃耀星辰，妝點節日星空，傳遞怦然驚喜，將溫暖幸福定格在冬日的夢幻時刻。
除了全新星耀巧克力系列外，24顆裝的耶誕倒數日曆巧克力禮盒也是最受歡迎的品項之一，一天一顆精緻巧克力，互相分享這一整年的回憶，期待新一年的到來！即日起～11/15推早鳥優惠活動，單筆購買聖誕倒數日曆巧克力禮盒24顆裝享二件8折優惠 （詳情洽門市公告）。
耶誕節的交換禮物GODIVA也幫大家準備好了，包括4顆到42顆的耶誕巧克力禮盒、大小朋友都難以抵擋的夢幻禮物小熊禮盒等，同步還推商務奢華禮盒，滿足不同需求的消費者。
為了歡慶耶誕節，GODIVA也祭出相關優惠幫大家省荷包，即日起～12/20，GODIVA會員購物滿原價2000元或以上可享有9折優惠、GODIVA V.I.P.貴賓可享85折優惠。單筆消費折扣後滿3600元可獲贈自選經典巧克力5顆裝禮盒一盒、單筆消費折扣後滿6800元，可獲贈金裝巧克力15顆裝一盒、單筆消費折扣後滿59000元，可獲贈聖誕精選禮籃一組。
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