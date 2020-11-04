GODIVA「2020耶誕系列」來了！全新星耀巧克力超美，耶誕優惠一次看

耶誕禮物GODIVA都幫你準備好了！迎接年底的聖誕佳節，GODIVA眾所期待2020「耶誕限定系列」曝光，由GODIVA巧克力大師Jean Apostolou精心設計，推出全新星耀巧克力系列，融合比利時製作工藝與節日魔幻氣息，精選黑巧克力、焦糖、胡桃及紅莓等耶誕節代表性的經典食材，以熠熠星光點綴，營造璀璨味覺饗宴。

GODIVA「2020耶誕限定系列」融合星耀元素與耶誕燈飾的光影巧思，推出備受期待的耶誕限定禮盒系列，從造型精巧、口感醇厚的巧克力到耳目一新的禮盒設計，幻化成滿眼閃耀星辰，妝點節日星空，傳遞怦然驚喜，將溫暖幸福定格在冬日的夢幻時刻。

除了全新星耀巧克力系列外，24顆裝的耶誕倒數日曆巧克力禮盒也是最受歡迎的品項之一，一天一顆精緻巧克力，互相分享這一整年的回憶，期待新一年的到來！即日起～11/15推早鳥優惠活動，單筆購買聖誕倒數日曆巧克力禮盒24顆裝享二件8折優惠 （詳情洽門市公告）。

耶誕節的交換禮物GODIVA也幫大家準備好了，包括4顆到42顆的耶誕巧克力禮盒、大小朋友都難以抵擋的夢幻禮物小熊禮盒等，同步還推商務奢華禮盒，滿足不同需求的消費者。