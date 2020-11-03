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萬波進軍超商甜點！聯手7-11推「楊枝甘露波士頓派」，加碼「鳴光蜜金桔」24小時都能喝
現今飲料品牌可不只局限於賣手搖飲，曾於7-11開賣楊枝甘露雪糕、紅豆粉粿月餅的「萬波島嶼紅茶」，11月再出新招，與7-11打造全新超商甜點「楊枝甘露波士頓派」，並攜手福樂推出文青包裝的「鳴光蜜金桔」，讓粉絲們更加方便就能嚐鮮人氣品項。
萬波港式經典「楊枝甘露手搖」為店內夏季銷售冠軍，本次品牌打造「楊枝甘露波士頓派」，以鬆軟的戚風蛋糕體加上鮮奶油為基底，再擷取楊枝甘露的精華元素「芒果、柚子、椰奶」，用急速冷凍保存的愛文芒果果泥，融入椰漿、柚子果肉製成慕斯內餡，變身口感滑順且不甜膩的新甜品。即日起全台7-11門市開放限量預購，每顆400元，四入合購價為1152元，代表288元就能吃得到七吋大小的甜點，堪稱CP值極高的團購美食。
此外，萬波11/4起也將於全台7-11門市開賣「鳴光密金桔」。這款新品聯名福樂，除了喝得到熟悉的酸甜滋味，獨家利樂包裝也走懷舊文青路線，黃綠設計十分吸睛，每盒售價39元。值得一提的是，入冬之際也能考慮微波加熱，讓手搖控不僅24小時都喝得到，隨喜好自行調整冰度，便利性及客製化服務再升級。
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