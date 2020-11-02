1日限定買一送一！Krispy Kremeｘ新東陽「海苔肉鬆、起司肉乾甜甜圈」挑戰鹹甜滋味

誰說甜甜圈只能有甜味！美式甜甜圈「Krispy Kreme」首度聯手在地特產品牌「新東陽」，打造「海苔肉鬆甜甜圈」、「起司肉乾甜甜圈」，顛覆想象的新品將於11/3至11/18限時登場，開賣首日更祭出買一送一好康，點購鹹甜新品即贈招牌糖霜甜甜圈，粉絲快開吃！

圖／Krispy Kreme Taiwan臉書專頁

Krispy Kreme本回與以肉鬆、肉乾聞名的「新東陽」，精心推出2款鹹甜滋味的甜甜圈，每顆售價50元，銅板價的創新味道令人好奇。「海苔肉鬆甜甜圈」採用經典原味糖霜甜甜圈，上方鋪滿台式海苔肉鬆，肉鬆沙沙的口感加上糖霜，碰撞出全新組合。而「起司肉乾甜甜圈」淋上起司醬，還吃得到新東陽人氣蜜汁豬肉乾，鹹甜風味開啟嚐鮮新境界。

圖／Krispy Kreme Taiwan臉書專頁

11/3上市首日，凡購買海苔肉鬆甜甜圈或起司肉乾甜甜圈，即贈「原味糖霜甜甜圈」乙個，單點或盒裝內含鹹甜滋味甜甜圈皆符合贈送資格，各門市限量20組，贈完為止。另外，11/3至11/18也推出飲品優惠，只要購買鹹甜新品，加購任一飲品現折15元，饕客是時候出發嚐鮮囉！

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