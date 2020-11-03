「Black as Chocolate」東區新開店！ 生巧克力拿鐵搭早午餐輕食，享限時超狂5折價

Black as Chocolate是一家以巧克力蛋糕為主打的甜點品牌，常常推出各式造型的蛋糕與餅乾。這回首度在台北SOGO忠孝店展店啦，特地在B1設立體驗店，不僅擁有精緻的超美咖啡廳與用餐環境，最重要的是會提供全系列超好吃蛋糕。目前開幕階段，祭出即日起至11月15日的店內餐點5折優惠，舉凡巧克力蛋糕或是輕食餐點，都享有超狂半價優惠喔！

Black as Chocolate又名「BAC」，有多款巧克力蛋糕吸引甜點饕客的味蕾，此推出的優惠之一為「生巧克力拿鐵」，是採用經典巧克力蛋糕相同的原料打造，像是主打的「經典巧克力蛋糕」口味，是將微苦微甜的巧克力重製成拿鐵飲品，喝起來爽口不甜膩又能浸淫在可可濃郁香氣之中；而「榛果巧克力蛋糕」口味則有滿滿榛果的味道，並加入小棉花糖綜合口感，在舌尖上入口即化，絕對令人驚艷；而冬季限定推出的「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」口味，是草莓加巧克力的經典組合，日前一推出也受到許多消費者的正面評價。

至11月15日，Black as ChocolateSOGO忠孝館推出輕食半價、飲品加購蛋糕半價優惠。 圖／BAC臉書粉專

除此之外，Black as Chocolate也正式推出早午餐系列，讓消費者品嚐甜點或飲品之外，也能吃到鹹香的餐點，同時因應SOGO忠孝館的開幕，至11月15日止，皆可享有09：00至13：00的餐點5折超狂優惠，優惠時間有限，盡請把握搶好康囉！

BAC Cake&Sweets體驗店開幕活動

地址：台北市大安區忠孝東路四段45號B1（SOGO忠孝館）

電話：02-7722-7755

營業時間：11：00～22：00

活動說明：

1. 輕食嘗鮮只要5折價：即日起至11月15日期間，每日早上09：00至下午13：00，點早午餐輕食享半價優惠。

2. 切片蛋糕5折吃：即日起至11月15日期間，凡內用選擇任一飲品，可享半價加購切片蛋糕（一人一杯限加購乙次）。

Black as Chocolate裝潢典雅，怎麼拍都好看。 圖／BAC臉書粉專

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