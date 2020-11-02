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「GODIVA巧克力條」每條20元！7-11獨賣新品，「脆口榛子巧克力」同步回歸

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
GODIVA為比利時皇室御用巧克力品牌，主打高品質巧克力品項。圖／GODIVA提供
GODIVA為比利時皇室御用巧克力品牌，主打高品質巧克力品項。圖／GODIVA提供

巧克力控這波要跟上！超人氣巧克力品牌GODIVA日前聯手7-11「愛‧Sharing世界巧克力大賞」，獨家推出2大系列，包含首度於台灣開賣的「GODIVA醇享巧克力條」及12顆裝的「GODIVA臻粹巧克力」，每款都以均一價於7-11登場，其中GODIVA巧克力條平均只要20元就吃得到，絕對是囤貨最佳時機！

圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

配合7-11秋冬「愛‧Sharing世界巧克力大賞」，GODIVA此次主打首度登台的GODIVA醇享系列，一口氣祭出4款口味，包含感受得到香脆層次的「杏仁黑巧克力」、絕妙組合「海鹽黑巧克力」、經典「牛奶巧克力」、高濃度「72%黑巧克力」，可依照甜度或風味喜好挑選。每盒159元，附8條巧克力條，相當於每條20元，不僅價位適合小資族嚐鮮，獨立包裝設計亦方便隨時開吃，拆封後不必特別擔心後續保存。

圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

另一款臻粹系列嚴選濃郁升級的GODIVA經典巧克力製成，精緻顆裝造型為一口剛好的大小，入口吃得到黑巧克力內餡。2款曾在早前以3顆裝設計上市，每盒89元，如今變身12顆裝，售價289元，等於現省67元超欠吃。

圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

「GODIVA臻粹雙重巧克力」結合了黑巧克力醬及可可碎的威化餅，而「GODIVA臻粹榛子巧克力」牛奶巧克力融合醇厚的榛果醬，此系列最大亮點莫過於中心的脆糖可可碎，鬆脆口感令人驚喜。活動將於11/9開跑，不過「榛子巧克力口味」22間7-11門市販售，巧克力愛好者屆時記得造訪附近7-11碰碰運氣！

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