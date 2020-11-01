20元新冰到！IKEA「鐵觀音霜淇淋」茶香超濃郁，加碼新推迷你炸魚薯條

11月份的20元新冰到！除了10元自助式香草霜淇淋，IKEA每月都會定時推出期間限定口味。繼清爽酸甜路線的「青梅霜淇淋」，IKEA即日起新推「鐵觀音霜淇淋」，並首度開賣「迷你炸魚薯條」，讓粉絲們又有全新下午茶組合得以嚐鮮。

圖／IG@kkrachelfood授權

IKEA霜淇淋口味多元，不論是白桃、芒果、豆漿或抹茶，每回快閃登場皆吸引許多人專程朝聖。本次IKEA打造「鐵觀音霜淇淋」，不僅外觀為療癒的茶色，實際入口都是滿嘴濃郁茶香，搭配奶香十足的滑順口感，絕對是茶控必攻略的冰品。

圖／編輯葉穎樂攝

其實早在10月初，新口味已搶先於賣場內的美食小站區預告檔期，當時也同步公佈了11月新品「迷你炸魚薯條」，引爆饕客期待。迷你版的炸魚薯條附有鱈魚塊及薯條，這次以更加輕便的尺寸現身，讓大家得以隨手攜帶，同樣只要銅板價50元。2大新品即日起於全台門市正式上市，販售至11/30，大家把握時間手刀衝！

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