買一送一連4天！「八月堂」插旗大直美麗華，還有「可頌禮盒6入88折」好康

殿堂級可頌專賣店「八月堂」即日起推出萬聖限定新品，三種造型可愛又搞怪的可頌大小朋友看了都會驚喜連連，不僅應景更適合做為過節餐桌上的最佳點心及伴手禮。此外，八月堂板橋大遠百快閃店今起試運營，27日起連4天推可頌買一送一，每日限量100名，板橋人開吃囉！

2020-10-26 15:42