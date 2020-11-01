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買一送一連4天！「八月堂」插旗大直美麗華，還有「可頌禮盒6入88折」好康
殿堂級可頌專賣店「八月堂」進駐大直美麗華打造期間快閃店，祭出11/3起連4天買一送一優惠活動，並於11/2搶先試營運，買一送一活動每日限定50名，大直人路過美麗華別錯過！
八月堂真材實料、口味多元的可頌深受消費者喜愛，為歡慶萬聖節，日前推出三款搗蛋系萬聖限定可頌創意滿滿。八月堂如今插旗大直美麗華，打造為期兩個月的期間快閃店，敲定11/2搶先試營運，並於11/3正式開幕。為了慶祝插旗美麗華，八月堂也祭出11/3起連4天買一送一好康優惠，同時還有「可頌禮盒6入88折」的促銷活動。
快閃店因場地限制，販售的口味以人氣系列為主，包括蜂巢、辛味明太子、香蒜、法式莓果、牛奶糖、黑糖麻糬、黃金流沙、蘋果、朱古力、雪花檸檬、伯爵奶茶、杏仁摩卡、蒜片等（口味依現場為主）。除此之外，八月堂全台正櫃門市及部份快閃門市（台中大遠百、台中秀泰、桃園ATT、桃園環球A8）即日起至11/25推3入可頌+30元贈「萬聖節限定可頌」乙顆的優惠活動（以此類推，每人限加購2顆，售完為止），三款造型趣味又怪奇的萬聖可頌，包括「神鬼木乃伊」、「大眼八腳怪」及「貪食紅唇怪」，超搞怪的造型可頌不只好吃也好拍，作為伴手禮更添趣味。
八月堂大直美麗華快閃店
店址：台北市中山區敬業三路22號B1
時間：2020/11/2-2021/1/10
活動：11/3～11/6(五) 開幕慶「可頌買1送1」
*買1送1每日限量50名，不適用外送等
*贈送可頌限$50元以下且價低者招待
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