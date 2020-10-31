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彷彿草莓吃到飽！清水堂「巨無霸草莓鍋」強勢回歸，夢幻草莓冰太銷魂

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@tainan_hsien授權、清水堂官方專頁
圖／IG@tainan_hsien授權清水堂官方專頁

台南冰品霸主再出擊！致力研發創新冰品的「清水堂」，經常運用當季鮮果打造浮誇新品，今年超人氣草莓季正式登場，不僅推出「夢幻草莓冰」，話題性爆表的「瘋狂草莓賓士鍋」也同步開賣。每款草莓系列都有鋪好鋪滿的大顆草莓，份量多得讓人猶如在享用草莓吃到飽，台南人先就近手刀衝！

圖／IG@tainan_hsien授權
圖／IG@tainan_hsien授權

清水堂即日起販售草莓冰品，「夢幻版草莓冰」以刨冰為基底，周邊圍繞著滿滿的草莓，中間放有整顆滑順口感的布丁，搭配少女色系的草莓奶蓋、粉圓作為點綴，單看外觀就已令人垂涎欲滴。夢幻草莓冰售價190元，另有2.0版本及草莓芋泥新品值得嚐鮮，每種口味搭配全新的大理石花紋碗身，質感指數再升級。

圖／清水堂官方專頁
圖／清水堂官方專頁

而三五好友出發的話，絕對不能錯過清水堂的巨無霸草莓鍋，限量供應的「瘋狂賓士鍋」重磅回歸，鍋內爆滿的草莓加上中間的古早味布丁，就像是5人份的夢幻版草莓冰，吃起來超過癮。官方也預告，12月將有內行人秒懂的限定白草莓冰品，只能說草莓控朝聖時間到囉！

清水堂

地址：台南市中西區中正路305號

營業時間：13:00至18:00（週二三公休，完售提前打烊）

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