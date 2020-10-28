快訊

直播產業再進化：人氣Vtuber輩出 台灣虛擬直播如何出頭？

歐洲疫情火箭式飆升 全球確診將超越兩個台灣人口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大苑子「黑色蜜仙草霜淇淋」限時4日慶萬聖節！人氣手搖通通化身冰品好欠吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

冰品控站出來！以鮮果茶飲的手搖品牌「大苑子」今年首度於信義區打造冰菓室空間，販售夢幻水果冰、裁切水果等，更陸續新推許多鮮果霜淇淋，每款都由人氣飲品或當季水果製成。因應萬聖節，大苑子市府夢想店此次快閃推出4天限定霜淇淋「黑色幽靈」，單看視覺就超應景，粉絲們絕對要把握時間嚐鮮去！

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

配合即將來臨的萬聖節，大苑子市府夢想店將經典飲品「百年蜜仙草」變身成「黑色幽靈」霜淇淋，每口都能感受沁涼香甜的蜜仙草滋味，每支也會放上限量萬聖節造型小餅乾，10/29至11/1為止都能品嘗。除此，大苑子近期也將鮮果飲「番茄梅」製成霜淇淋，酸甜口味備受喜愛，另有大人系「香蕉威士忌霜淇淋」，香蕉香氣加上些許威士忌點綴，將冰品口感升級至新層次。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

大苑子每日固定販售許慶良鮮乳優格口味，並搭配一款日日更換的鮮果口味，產季時也曾開賣「芒果霜淇淋」、「西瓜鮮奶霜淇淋」、「哈密瓜鮮果霜淇淋」、「紅心芭樂鮮果雪酪」等，售價介於90至100元不等。本次蜜仙草口味重磅上市，仙草控千萬別錯過啦！

大苑子 市府夢想店

地址：台北市信義區忠孝東路五段139號1F

營業時間：11:00-21:00

延伸閱讀：

開吃石二鍋免排隊！萊爾富開賣「12MINI」經典平價小火鍋

COLD STONE冰淇淋「買一送一」開吃！全新7-11集點換、萬聖節優惠必收

萬聖節 冰淇淋

相關新聞

大苑子「黑色蜜仙草霜淇淋」限時4日慶萬聖節！人氣手搖通通化身冰品好欠吃

冰品控站出來！以鮮果茶飲的手搖品牌「大苑子」今年首度於信義區打造冰菓室空間，販售夢幻水果冰、裁切水果等，更陸續新推許多鮮果霜淇淋，每款都由人氣飲品或當季水果製成。因應萬聖節，大苑子市府夢想店此次快閃推

哪款懷舊零食最好吃？ 網友吵翻天...超經典口味全入榜

台灣美食文化多元，不僅台式料理備受讚譽，就連諸多台式懷舊口味的零食商品也讓網友們讚不絕口。日前一名網友PO文大讚可樂果是零食界的老大哥，意外引起網友吵翻天，紛紛自薦心中最好吃的零食。

COLD STONE冰淇淋「買一送一」開吃！全新7-11集點換、萬聖節優惠必收

冰控們必收！源自美國的人氣冰淇淋品牌COLD STONE近期除了攜手7-11推出獨家新品，也祭出冰品買一送一好康，2大電子版優惠動動手指輕鬆領，愛吃冰淇淋的人快把握！ 今年7-11新增電子集點卡

連35天免費爽喝！奎克咖啡新品「紅玉珍珠歐蕾冰沙」珍珠控必喝，還推珍珠鬆餅

人氣連鎖咖啡餐飲「奎克咖啡」推出全新菜色，本次主打新品「紅玉珍珠歐蕾冰沙」以香甜濃郁的奶茶歐蕾為基底，搭配晶透黑亮、粒粒分明的Q彈紅玉珍珠，每口都咀嚼出甘美茶味。紅玉珍珠歐蕾冰沙原價150元，今起（26）至11月30日，加入奎克LINE@好友（帳號搜尋@cuiqu），消費不限金額即可獲得「紅玉珍珠歐蕾冰沙」兌換券乙張。

買一送一連4天！「八月堂」插旗板橋大遠百，還推3款超搞怪「萬聖節可頌」

殿堂級可頌專賣店「八月堂」即日起推出萬聖限定新品，三種造型可愛又搞怪的可頌大小朋友看了都會驚喜連連，不僅應景更適合做為過節餐桌上的最佳點心及伴手禮。此外，八月堂板橋大遠百快閃店今起試運營，27日起連4天推可頌買一送一，每日限量100名，板橋人開吃囉！

「史努比仿皮杯提、史努比飛行帽」太炫！1011手搖全新聯名登場

史努比控又有聯名新品能收藏！經常快閃台北百貨的台式手搖飲「1011 SIP TEA」，不定時推出超萌史努比周邊，近來也漸漸新增潮流路線的全黑3D造型杯、帽款等，本回1011帶著全新仿皮杯提登場，加碼「

好市多「草莓千層蛋糕」邪惡回歸！限時優惠開搶，網敲碗藍莓口味

美式賣場好市多獨家販售的甜點經常掀起搶購熱潮，除了不定時推出的新品，幾年前推出的「新鮮草莓千層蛋糕」亦是明星商品之一，回家用湯匙現挖的吃法，讓人一口接一口停不下來。近日就有網友眼見發現這款人氣蛋糕已悄

台中首家「青畑九號」！全台最厚內餡車輪餅美村店10/30開幕

發跡自新竹的7公分內餡車輪餅「青畑九號豆製所」經常到全台各地設置快閃櫃，每每限期登場都掀起粉絲搶吃熱潮。如今青畑九號宣佈將於中部開設美村店，代表台中人10/30起不必北上或到新竹，亦無須擔心錯過期間限

CoCo咀嚼系霸主「3Q奶茶」回歸！萬聖節限定「買一送一」天天抽

作為咀嚼系手搖扛霸子的CoCo，10月帶著「嚼對QQ系列」強勢回歸，不僅有奶茶控敲碗已久的QQ鮮奶茶、QQ奶茶，集結3款人氣配料的「3Q奶茶」也重磅登場，一口氣得以爽嗑芋圓、地瓜圓、珍珠！更重要的是，

鹿角巷首推驚悚系「眼球手搖」、十三月「綠豆+黑糖=拿鐵」！10月創意新品必喝

作為手搖王國的台灣，每季都有特色新品挑戰飲料控的味蕾及視覺，而10月中旬不僅悄然迎來了秋季，也屬於萬聖節的檔期，因此各式主題品項、品牌獨家飲品陸續登場，讓大家嚐鮮不停歇！ 鹿角巷：萬聖節應景手搖

一禾堂全新西點「焦糖聖多諾黑、栗子蒙布朗」預購才吃得到！還有絕美紫薯貝果

麵包控下午茶又有新選項！人氣草本植物麵包舖「一禾堂」即日起新推2款秋季西點「焦糖聖多諾黑」、「栗子蒙布朗」，精緻造型令人擔心破壞捨不得動手，卻又好奇滋味。除了西式甜點，品牌也打造了視覺搶眼的「紫地瓜貝

養顏系冬瓜青茶！萬波新品「杏花雨露」每口都有杏仁凍，銅板價必喝

杏仁控新品必喝！配合入秋之際，萬波島嶼紅茶新推全新養顏系手搖「杏花雨露」，每口都吸得到杏仁凍，選擇溫飲滋味更濃郁，10/20起可在全台萬波門市購入。 萬波秋季新品「杏花雨露」基底由精心熬煮的冬瓜

熱門新聞

只賣1天！頂呱呱明星套餐　一次吃呱呱包＋雞腿＋薯條

哪款懷舊零食最好吃？ 網友吵翻天...超經典口味全入榜

「蟹舞」掰掰！ 連20天辦「終極派對」 波士頓龍蝦5折

12分上桌！繼光香香雞推冷凍「香香炸雞」　在家輕鬆吃

厚切干貝買一送一！點爭鮮首度插旗板橋進駐遠百中山店

台灣第二屆酒吧頒獎典禮 得獎名單全公布！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。