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大苑子「黑色蜜仙草霜淇淋」限時4日慶萬聖節！人氣手搖通通化身冰品好欠吃
冰品控站出來！以鮮果茶飲的手搖品牌「大苑子」今年首度於信義區打造冰菓室空間，販售夢幻水果冰、裁切水果等，更陸續新推許多鮮果霜淇淋，每款都由人氣飲品或當季水果製成。因應萬聖節，大苑子市府夢想店此次快閃推出4天限定霜淇淋「黑色幽靈」，單看視覺就超應景，粉絲們絕對要把握時間嚐鮮去！
配合即將來臨的萬聖節，大苑子市府夢想店將經典飲品「百年蜜仙草」變身成「黑色幽靈」霜淇淋，每口都能感受沁涼香甜的蜜仙草滋味，每支也會放上限量萬聖節造型小餅乾，10/29至11/1為止都能品嘗。除此，大苑子近期也將鮮果飲「番茄梅」製成霜淇淋，酸甜口味備受喜愛，另有大人系「香蕉威士忌霜淇淋」，香蕉香氣加上些許威士忌點綴，將冰品口感升級至新層次。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大苑子每日固定販售許慶良鮮乳優格口味，並搭配一款日日更換的鮮果口味，產季時也曾開賣「芒果霜淇淋」、「西瓜鮮奶霜淇淋」、「哈密瓜鮮果霜淇淋」、「紅心芭樂鮮果雪酪」等，售價介於90至100元不等。本次蜜仙草口味重磅上市，仙草控千萬別錯過啦！
大苑子 市府夢想店
地址：台北市信義區忠孝東路五段139號1F
營業時間：11:00-21:00
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