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COLD STONE冰淇淋「買一送一」開吃！全新7-11集點換、萬聖節優惠必收
冰控們必收！源自美國的人氣冰淇淋品牌COLD STONE近期除了攜手7-11推出獨家新品，也祭出冰品買一送一好康，2大電子版優惠動動手指輕鬆領，愛吃冰淇淋的人快把握！
今年7-11新增電子集點卡，只要成為OPEN POINT會員，集滿6點即可透過OPEN POINT APP獲取「中杯經典冰淇淋」買一送一券。而因應萬聖節，COLD STONE推出買一送一優惠，即日起截至11/3，凡加入官方LINE好友，即可免費獲得「買一送一優惠券」乙張，活動期間到全台門市出示「LINE電子優惠券」，點購中杯以上冰淇淋，即可用一杯價格爽嗑兩杯，還會隨機附送應景的鬼鬼插卡。
另外，美式餐廳TGI FRIDAYS即日起至11/2也釋出萬聖節優惠，凡姓名有「萬」、「聖」、「節」任一字或同音者，對中一字可享季節限定奶昔「怪怪怪可愛」買一送一，若對中兩字則免費喝「怪怪怪可愛」乙杯，藍色香草奶昔基底加上巧克力夏威夷豆餅乾，搞怪又可愛的造型超適合打卡。提醒大家優惠限符合資格本人，點餐前須主動出示證件正本，每桌限換一份免費送飲品。
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