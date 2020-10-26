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連35天免費爽喝！奎克咖啡新品「紅玉珍珠歐蕾冰沙」珍珠控必喝，還推珍珠鬆餅

聯合新聞網 / 陳信儒
奎克咖啡新品「紅玉珍珠歐蕾冰沙」以濃郁系奶茶歐蕾為基底，搭配Q彈紅玉珍珠，每口都咀嚼出甘美茶味！ 圖／奎克咖啡
奎克咖啡新品「紅玉珍珠歐蕾冰沙」以濃郁系奶茶歐蕾為基底，搭配Q彈紅玉珍珠，每口都咀嚼出甘美茶味！ 圖／奎克咖啡

人氣連鎖咖啡餐飲「奎克咖啡」推出全新菜色，本次主打新品「紅玉珍珠歐蕾冰沙」以香甜濃郁的奶茶歐蕾為基底，搭配晶透黑亮、粒粒分明的Q彈紅玉珍珠，每口都咀嚼出甘美茶味。紅玉珍珠歐蕾冰沙原價150元，今起（26）至11月30日，加入奎克LINE@好友（帳號搜尋@cuiqu），消費不限金額即可獲得「紅玉珍珠歐蕾冰沙」兌換券乙張。

除了紅玉珍珠歐蕾冰沙外，奎克咖啡為滿足廣大珍珠控，加碼推出令少女心噴發的「紅玉珍珠歐蕾冰淇淋方格鬆餅」，外酥內綿、散發濃郁奶香的方格鬆餅，淋滿香甜紅玉奶茶醬及圓潤彈牙紅玉珍珠，搭配沁涼香草冰淇淋，清甜中透著回甘茶韻，豐富味蕾層次。

不僅如此，奎克咖啡在秋高氣爽之際推出全新餐點，以秋季瑰寶「松露」作為料理主軸，百元平實價格吃得到高級濃郁口感。「法式松露奶油雞熱壓起司丹麥早午餐」選用焦脆丹麥吐司包夾以百里香醃製後低溫舒肥的雞肉，拌入馥郁黑松露醬，佐以鮮蔬沙拉及美式炒蛋，鹹甜可口；「黑松露奶油菠菜嫩雞麻花麵」則是以翠綠菠菜及濃厚白醬搭配嫩煎雞胸，以香濃馥郁的松露醬提出鮮美滋味，令人食慾大開。

奎克咖啡「法式松露奶油雞熱壓起司丹麥早午餐」。 圖／奎克咖啡
奎克咖啡「法式松露奶油雞熱壓起司丹麥早午餐」。 圖／奎克咖啡
奎克咖啡新菜「黑松露奶油菠菜嫩雞麻花麵」。 圖／奎克咖啡
奎克咖啡新菜「黑松露奶油菠菜嫩雞麻花麵」。 圖／奎克咖啡

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