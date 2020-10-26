連35天免費爽喝！奎克咖啡新品「紅玉珍珠歐蕾冰沙」珍珠控必喝，還推珍珠鬆餅

人氣連鎖咖啡餐飲「奎克咖啡」推出全新菜色，本次主打新品「紅玉珍珠歐蕾冰沙」以香甜濃郁的奶茶歐蕾為基底，搭配晶透黑亮、粒粒分明的Q彈紅玉珍珠，每口都咀嚼出甘美茶味。紅玉珍珠歐蕾冰沙原價150元，今起（26）至11月30日，加入奎克LINE@好友（帳號搜尋@cuiqu），消費不限金額即可獲得「紅玉珍珠歐蕾冰沙」兌換券乙張。

除了紅玉珍珠歐蕾冰沙外，奎克咖啡為滿足廣大珍珠控，加碼推出令少女心噴發的「紅玉珍珠歐蕾冰淇淋方格鬆餅」，外酥內綿、散發濃郁奶香的方格鬆餅，淋滿香甜紅玉奶茶醬及圓潤彈牙紅玉珍珠，搭配沁涼香草冰淇淋，清甜中透著回甘茶韻，豐富味蕾層次。