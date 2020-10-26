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買一送一連4天！「八月堂」插旗板橋大遠百，還推3款超搞怪「萬聖節可頌」

聯合新聞網 / 陳信儒
八月堂推出季節限定萬聖節可頌。 圖／八月堂
八月堂推出季節限定萬聖節可頌。 圖／八月堂

殿堂級可頌專賣店「八月堂」即日起推出萬聖限定新品，三種造型可愛又搞怪的可頌大小朋友看了都會驚喜連連，不僅應景更適合做為過節餐桌上的最佳點心及伴手禮。此外，八月堂板橋大遠百快閃店今起試運營，27日起連4天推可頌買一送一，每日限量100名，板橋人開吃囉！

八月堂推出季節限定萬聖節可頌。 圖／八月堂
八月堂推出季節限定萬聖節可頌。 圖／八月堂

八月堂可頌深受消費者喜愛，不只經典口味擁有眾多粉絲愛戴，季節或節慶限定口味更是讓人覺得創意滿滿，今年萬聖節推出三款造型趣味又怪奇的萬聖可頌，包括「神鬼木乃伊」、「大眼八腳怪」及「貪食紅唇怪」，超搞怪的造型可頌不只好吃也好拍，作為伴手禮更添趣味。為了歡慶佳節，八月堂於萬聖節檔期更加碼消費滿3入可頌+30元贈「萬聖節限定可頌」乙顆(每人限加購2顆)，數量有限，售完為止，把握難得機會，千萬別錯過，快揪身邊的親朋好友一起來個搞怪的萬聖節！

另外，八月堂板橋大遠百快閃店10／27（二）開幕，今起試營運，為了慶祝快閃店開幕，10／27（二）至10／30（五）連四天推出可頌買一送一的優惠活動（每日限量100名，指定50元以下品項），檔期期間更享「可頌系列六入88折」，可頌控可要把握限時一個月的快閃檔期！

八月堂板橋大遠百快閃店今起試營運，推連四天買一送一優惠。 圖／八月堂
八月堂板橋大遠百快閃店今起試營運，推連四天買一送一優惠。 圖／八月堂

萬聖節 伴手禮

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