聽新聞
test
0:00 / 0:00
買一送一連4天！「八月堂」插旗板橋大遠百，還推3款超搞怪「萬聖節可頌」
殿堂級可頌專賣店「八月堂」即日起推出萬聖限定新品，三種造型可愛又搞怪的可頌大小朋友看了都會驚喜連連，不僅應景更適合做為過節餐桌上的最佳點心及伴手禮。此外，八月堂板橋大遠百快閃店今起試運營，27日起連4天推可頌買一送一，每日限量100名，板橋人開吃囉！
八月堂可頌深受消費者喜愛，不只經典口味擁有眾多粉絲愛戴，季節或節慶限定口味更是讓人覺得創意滿滿，今年萬聖節推出三款造型趣味又怪奇的萬聖可頌，包括「神鬼木乃伊」、「大眼八腳怪」及「貪食紅唇怪」，超搞怪的造型可頌不只好吃也好拍，作為伴手禮更添趣味。為了歡慶佳節，八月堂於萬聖節檔期更加碼消費滿3入可頌+30元贈「萬聖節限定可頌」乙顆(每人限加購2顆)，數量有限，售完為止，把握難得機會，千萬別錯過，快揪身邊的親朋好友一起來個搞怪的萬聖節！
另外，八月堂板橋大遠百快閃店10／27（二）開幕，今起試營運，為了慶祝快閃店開幕，10／27（二）至10／30（五）連四天推出可頌買一送一的優惠活動（每日限量100名，指定50元以下品項），檔期期間更享「可頌系列六入88折」，可頌控可要把握限時一個月的快閃檔期！
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言