「史努比仿皮杯提、史努比飛行帽」太炫！1011手搖全新聯名登場

史努比控又有聯名新品能收藏！經常快閃台北百貨的台式手搖飲「1011 SIP TEA」，不定時推出超萌史努比周邊，近來也漸漸新增潮流路線的全黑3D造型杯、帽款等，本回1011帶著全新仿皮杯提登場，加碼「史努比飛行員棒球帽」，讓粉絲們出門輕鬆成為全場焦點！

圖／1011 SIPTEA提供

台灣作為手搖王國，人手一杯飲料屬於本土日常，這次史努比控新推秋冬色系仿皮環保杯提，不僅摸起來平滑有質感，米白色及咖啡色單看就十分癒療，加上戴著墨鏡的史努比與好夥伴胡士托，時尚設計不失可愛，讓人忍不住想要收藏。喜愛米白色款的史努比迷，10/31前可至天母新光快閃店入手，另一款則可在誠品西門店與統一時代店換購。

圖／1011 SIPTEA提供

圖／1011 SIPTEA提供

除了搭配飲料的新單品，主打太空主題的1011，在推出不同風格的史努比聯名棒球帽與漁夫帽後，乘勝追擊首推黑色「飛行員棒球帽」。正面為身著飛行原裝的史努比，背面則採用防風眼鏡款設計，讓人彷彿實際戴上飛行帽，準備啟航。杯提及飛行帽每日限量供應，凡至全台門市消費任一50元飲品，可享「史努比仿皮杯提」149元加購價、「史努比飛行員棒球帽」則可以399元換購。

1011誠品生活南西店地址：台北市中山區南京西路14號1樓1011統一快閃店快閃期間：即日起-10/31地址：台北市信義區忠孝東路5段8號(統一時代 B2)1011天母新光快閃店快閃期間：即日起-10/31地址：新光三越台北天母店A館1樓1011西門快閃店快閃期間：即日起-10/31地址：台北市萬華區峨眉街52號1樓(誠品生活西門)

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