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好市多「草莓千層蛋糕」邪惡回歸！限時優惠開搶，網敲碗藍莓口味

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

美式賣場好市多獨家販售的甜點經常掀起搶購熱潮，除了不定時推出的新品，幾年前推出的「新鮮草莓千層蛋糕」亦是明星商品之一，回家用湯匙現挖的吃法，讓人一口接一口停不下來。近日就有網友眼見發現這款人氣蛋糕已悄然回歸，更推出限時特價，引起許多會員的嘗鮮慾望，但也有人感歎味道相較以往越來越退步，反應兩極。

好市多「新鮮草莓千層蛋糕」標榜採用新鮮草莓，海綿蛋糕本體上擠入濃郁卡士達醬，草莓鋪好鋪滿，已是不少會員心目中的經典甜點。目前有會員在「Costco好市多商品經驗老實說」臉書社團分享此品項已上市，且原價299元，即日起只要269元，截止11/1都可以優惠價購入。

貼文一出，草莓控粉絲紛紛興奮留言：「這個超好吃」、「很邪惡，看到馬上入手」、「這不買不行」。但也釣出網友分享口感：「吃完很膩」、「這爆甜…」、「我覺得越來越難吃」、「以前比較好吃」，還有內行人提醒：「這個一天就要吃完，超級容易發霉的」、「多注意草莓有沒有發霉喔！」、「適合當天買，當天吃完」。此外，也有網友指出盲點，表示目前非草莓季，「現在這個時候的草莓能吃嗎⋯⋯」、「現在草莓不好吃不是季節啊，等待藍莓」、「為什麼沒有藍莓」，敲完期待口碑更高的藍莓口味也能一併回歸。

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