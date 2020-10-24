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台中首家「青畑九號」！全台最厚內餡車輪餅美村店10/30開幕
發跡自新竹的7公分內餡車輪餅「青畑九號豆製所」經常到全台各地設置快閃櫃，每每限期登場都掀起粉絲搶吃熱潮。如今青畑九號宣佈將於中部開設美村店，代表台中人10/30起不必北上或到新竹，亦無須擔心錯過期間限定，長期都能到實體店吃一波囉！
除了招牌必吃的爆餡芋泥車輪餅、經典紅豆餅等，「青畑九號」致力於聯手在地品牌開發創意口味，像是前陣子才攜手阿舍食品在信義快閃推出「阿舍乾麵燒」，9月也全新打造「鹿港麵茶燒」、「北埔九號上上籤」、「金山地瓜燒」，每款台式風味超欠吃。如今青畑九號美村店即將於10/30正式開幕，為台中首家常駐店，屆時可以期待是否有獨家限定口味及優惠啦！
青畑九號豆製所 台中美村店
地址：台中市西區美村路一段87號
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