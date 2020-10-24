台中首家「青畑九號」！全台最厚內餡車輪餅美村店10/30開幕

全聯行銷策略不斷推陳出新，每次的聯名活動都會吸引大批的消費者前往消費。這回全聯與百年經典巧克力品牌「TOBLERONE瑞士三角巧克力」推出超狂獨家聯名甜點，首波4款超涮嘴的巧克力特色甜點已於10月16日正式推出，不僅如此，10月30日還有第2波2款新品，讓消費者整月巧克力吃不完！也同步祭出TOBLERONE瑞士三角巧克力任2袋特價229元優惠活動，最後，10月16日起至11月19日的販售期間，登錄活動相關資料，再抽TOBLERONE「巨型抱枕」，諸多全聯與TOBLERONE的聯名好康，巧克力控一定不能錯過！

2020-10-16 10:55