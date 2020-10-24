CoCo咀嚼系霸主「3Q奶茶」回歸！萬聖節限定「買一送一」天天抽

作為咀嚼系手搖扛霸子的CoCo，10月帶著「嚼對QQ系列」強勢回歸，不僅有奶茶控敲碗已久的QQ鮮奶茶、QQ奶茶，集結3款人氣配料的「3Q奶茶」也重磅登場，一口氣得以爽嗑芋圓、地瓜圓、珍珠！更重要的是，萬聖節期間還有刮刮樂優惠活動，10/31前天天都有機會輕鬆喝爆買一送一！

圖／CoCo都可提供

CoCo即日起於全台門市推出3款飽足系飲品，每款都吃得到每日新鮮現煮的芋圓及地瓜圓，配料嚴選台農66號紅心地瓜及檳榔心芋製成，主打Q彈之餘還能感受獨特原味，搭配經典奶茶或鮮奶茶超順口。而「3Q奶茶」則以滑順奶茶為基底，加入了珍珠，搭配芋圓及地瓜圓打造三重口感，每口吸入都滿足感爆棚。

圖／CoCo都可提供

不僅如此，因應即將來臨的萬聖節，CoCo也於線上祭出「萬聖節刮刮樂-Co鬼來搗蛋 94來作伴」好康，即日起至10/31為止，只要到指定活動專頁，即有機會刮中「Kitkat巧克騎士奶茶」、「QQ鮮奶茶」、「鹿兒島珍珠烤奶」買一送一及現折10元優惠，天天都能抽獎。完成後出示中獎圖片給門市人員，點選兌換即可領取相關優惠。提醒大家活動限外帶，不適用外送、優惠不併用，另外商場門市、中區門市、南區門市、外島門市、部份門市不參與此活動。

圖／CoCo都可活動頁面實測截圖

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