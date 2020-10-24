快訊

疫情衝擊 缺藥通報暴增4.5倍！ 藥師急尋救命藥

德媒：泰王凌晨秘密送醫 1隨扈確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

CoCo咀嚼系霸主「3Q奶茶」回歸！萬聖節限定「買一送一」天天抽

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
大杯QQ奶茶售價45元、QQ鮮奶茶售價65元、3Q奶茶優惠價50元，實際販售品項/金額以門市公告為主。圖／CoCo都可提供
大杯QQ奶茶售價45元、QQ鮮奶茶售價65元、3Q奶茶優惠價50元，實際販售品項/金額以門市公告為主。圖／CoCo都可提供

作為咀嚼系手搖扛霸子的CoCo，10月帶著「嚼對QQ系列」強勢回歸，不僅有奶茶控敲碗已久的QQ鮮奶茶、QQ奶茶，集結3款人氣配料的「3Q奶茶」也重磅登場，一口氣得以爽嗑芋圓、地瓜圓、珍珠！更重要的是，萬聖節期間還有刮刮樂優惠活動，10/31前天天都有機會輕鬆喝爆買一送一！

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

CoCo即日起於全台門市推出3款飽足系飲品，每款都吃得到每日新鮮現煮的芋圓及地瓜圓，配料嚴選台農66號紅心地瓜及檳榔心芋製成，主打Q彈之餘還能感受獨特原味，搭配經典奶茶或鮮奶茶超順口。而「3Q奶茶」則以滑順奶茶為基底，加入了珍珠，搭配芋圓及地瓜圓打造三重口感，每口吸入都滿足感爆棚。

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

不僅如此，因應即將來臨的萬聖節，CoCo也於線上祭出「萬聖節刮刮樂-Co鬼來搗蛋 94來作伴」好康，即日起至10/31為止，只要到指定活動專頁，即有機會刮中「Kitkat巧克騎士奶茶」、「QQ鮮奶茶」、「鹿兒島珍珠烤奶」買一送一及現折10元優惠，天天都能抽獎。完成後出示中獎圖片給門市人員，點選兌換即可領取相關優惠。提醒大家活動限外帶，不適用外送、優惠不併用，另外商場門市、中區門市、南區門市、外島門市、部份門市不參與此活動。

圖／CoCo都可活動頁面實測截圖
圖／CoCo都可活動頁面實測截圖

延伸閱讀：

整座機場搬進台北101！全新「2D咖啡廳」拿登機證搭飛機，還能大啖飛機餐

鹿角巷首推驚悚系「眼球手搖」、十三月「綠豆+黑糖=拿鐵」！10月創意新品必喝指定活動專頁

萬聖節

相關新聞

台中首家「青畑九號」！全台最厚內餡車輪餅美村店10/30開幕

發跡自新竹的7公分內餡車輪餅「青畑九號豆製所」經常到全台各地設置快閃櫃，每每限期登場都掀起粉絲搶吃熱潮。如今青畑九號宣佈將於中部開設美村店，代表台中人10/30起不必北上或到新竹，亦無須擔心錯過期間限

CoCo咀嚼系霸主「3Q奶茶」回歸！萬聖節限定「買一送一」天天抽

作為咀嚼系手搖扛霸子的CoCo，10月帶著「嚼對QQ系列」強勢回歸，不僅有奶茶控敲碗已久的QQ鮮奶茶、QQ奶茶，集結3款人氣配料的「3Q奶茶」也重磅登場，一口氣得以爽嗑芋圓、地瓜圓、珍珠！更重要的是，

鹿角巷首推驚悚系「眼球手搖」、十三月「綠豆+黑糖=拿鐵」！10月創意新品必喝

作為手搖王國的台灣，每季都有特色新品挑戰飲料控的味蕾及視覺，而10月中旬不僅悄然迎來了秋季，也屬於萬聖節的檔期，因此各式主題品項、品牌獨家飲品陸續登場，讓大家嚐鮮不停歇！ 鹿角巷：萬聖節應景手搖

一禾堂全新西點「焦糖聖多諾黑、栗子蒙布朗」預購才吃得到！還有絕美紫薯貝果

麵包控下午茶又有新選項！人氣草本植物麵包舖「一禾堂」即日起新推2款秋季西點「焦糖聖多諾黑」、「栗子蒙布朗」，精緻造型令人擔心破壞捨不得動手，卻又好奇滋味。除了西式甜點，品牌也打造了視覺搶眼的「紫地瓜貝

養顏系冬瓜青茶！萬波新品「杏花雨露」每口都有杏仁凍，銅板價必喝

杏仁控新品必喝！配合入秋之際，萬波島嶼紅茶新推全新養顏系手搖「杏花雨露」，每口都吸得到杏仁凍，選擇溫飲滋味更濃郁，10/20起可在全台萬波門市購入。 萬波秋季新品「杏花雨露」基底由精心熬煮的冬瓜

Cold Stone「Hershey's巧克力棉花糖冰銅燒」必吃、貓咪南瓜起司餅好萌！入秋甜點登場

隨著入秋，Cold Stone與Hershey's攜手聯名，於10月19日在全台7-ELEVEN推出「濃巧克力大棉花糖冰...

迷客夏首推法芙娜巧克力冰沙！全新萬聖節手搖「黑古拉酪酪冰沙」快閃2周

配合即將來臨的萬聖節，各大業者紛紛打造萬聖節應景餐點、甜點等，而飲品包裝、口味一向走陽光路線的迷客夏，本回也轉戰暗黑系風格，首度推出「黑古拉酪酪冰沙」，最頂端滿滿的可可脆片加上超萌限定杯身，單看就好滿

義美「牛奶霜淇淋」免費吃！身分證「3碼中1碼」只有4天，還能選咖啡或巧克力

義美不只有良心，還有佛心！配合10月17日「台灣文化日」，義美祭出好康優惠活動，凡身分證對中「1、7、0」任一碼，至義美門市消費滿150元，即可享有免費霜淇淋、雷霆巧克力、中美式咖啡（三擇一）的美好下午茶點心，活動僅只4天，快來對獎！

全聯 x TOBLERONE首度聯名！推出6款必吃巧克力甜點，登錄再抽超狂125公分「三角巨型抱枕」

全聯行銷策略不斷推陳出新，每次的聯名活動都會吸引大批的消費者前往消費。這回全聯與百年經典巧克力品牌「TOBLERONE瑞士三角巧克力」推出超狂獨家聯名甜點，首波4款超涮嘴的巧克力特色甜點已於10月16日正式推出，不僅如此，10月30日還有第2波2款新品，讓消費者整月巧克力吃不完！也同步祭出TOBLERONE瑞士三角巧克力任2袋特價229元優惠活動，最後，10月16日起至11月19日的販售期間，登錄活動相關資料，再抽TOBLERONE「巨型抱枕」，諸多全聯與TOBLERONE的聯名好康，巧克力控一定不能錯過！

第二杯半價！星巴克「粉紅魔女星冰樂」萬聖限定新口味，「第二杯半價」只有2天開喝

星粉開喝！星巴克今年萬聖節一波波新品來勢洶洶，先是回歸萬聖節限定的「南瓜風味系列飲品」，緊接著又推出萬聖節黑貓杯系列，這回再端出魔女系新飲品「粉紅魔女星冰樂」，火紅色的外觀充滿萬聖節氣氛，再加碼推2日限定優惠。

「生乳捲100元」只剩2天！亞尼克插旗石牌，加碼推南部限定「鮮芋奶霜生乳捲」

甜點控這波優惠快搶下！人氣生乳捲連鎖專賣店「亞尼克」今（15）插旗石牌捷運站旁，慶祝開幕，今起連三天祭出前30位消費者可以百元購買原味生乳捲。消息曝光吸引不少民眾排隊搶購，想搶優惠的民眾可要把握明後兩天！

第二杯只要10元！85度C「大杯布丁奶茶」連4日全天優惠必喝爆

奶茶控站出來！繼中秋限定的第二杯20元咖啡優惠，85度C本回祭出入秋前最後一波好康，10/17起至10/20連續4天開放「大杯布丁奶茶」「第二杯10元」的快閃促銷活動，有些門市還提供寄杯服務，布丁控準

熱門新聞

麥當勞優惠券快領起來！買一送一、最高省2,833元

路易莎全飲品「第二杯半價」！10月26日起連5日限時推出

全新韓式「燒酒烤烤豬」10/30開幕！名字有「ㄓㄨ」送泰國蝦一盤

肉肉控必看／如何炸出肉汁飽滿的日式唐揚炸雞？

看飯店、餐廳搞什麼鬼？ 「2020萬聖節」逗趣甜點、造型蛋糕、暗黑料理要你愛到吃手手

心情與美景一起漂浮！ 調酒控不可錯過的「高空酒吧」 國泰萬怡酒店Drift Bar

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。