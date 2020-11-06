高雄巷弄隱藏版邪惡甜點！ 218巷味蕾工房限量「豹豹舒芙蕾」 讓豹紋控暴走

高雄旗山美食不只有香蕉，這家得獎無數的在地烘焙坊深受在地人喜愛！有客製化蛋糕、常溫糕點、蔗糖香蕉捲、重乳酪蛋糕，還有近期新推出的限量豹豹舒芙蕾，跟豬飛一起吃甜點吃一波囉！

前陣子在旗山美濃地區走跳，朋友知道了以後，私心推薦我旗山一間烘焙甜點店，聽說已經在旗山開業數十年，網路上一查，才發現居然是蛋糕捲的超人氣店！加上好友推薦一款他們近期推出的新品「豹豹舒芙蕾」，讓超愛甜點的我心癢癢，馬上把218巷味蕾工房收入口袋名單，今天就和豬飛一起吃蛋糕去囉。

「218巷味蕾工房」在旗山武德殿往鼓山國小的方向，離老街有一段距離，如果不是有人推薦，我想根本沒機會來到這。老闆本身就是烘焙高手，獲獎無數！憑著超人氣的蔗糖香蕉蛋糕捲一舉成名，不只上了多家媒體報導，也成為宅配網購一族的愛店。老闆本身擅長造型蛋糕，曾經多次獲得台灣蛋糕裝飾比賽的冠軍，廣受好評。

近幾年更是化繁為簡，希望在花俏繁複的奶油蛋糕裝飾以外，用蛋糕和餡料本身最單純、在地食材、純粹口感等，融入創意和視覺，讓消費者吃到甜點美味的本質，也買來當超有面子的伴手禮，因此「豹豹舒芙蕾」就在這個追求下誕生，再一次成為討論度很高的旗山人氣店。

店內空間不大，都是外帶為主！有冷藏的造型蛋糕、新上市就爆紅的豹豹舒芙蕾、常溫蛋糕、雙倍乳酪燒、檸檬柚蛋糕，產品都是以樸實造型、天然食材為主，沒有過多裝飾，也是媽媽們能夠放心買給小朋友吃的原因。

今天品嚐了豹豹舒芙蕾、蔗糖香蕉捲、雙倍乳酪燒、少奶奶檸檬柚蛋糕，推薦可以從這幾款熱賣款入手喔！

豹豹舒芙蕾 （芋頭/草莓/伯爵 三種口味，每顆$95元）

首推的當然就剛推出的新品「豹豹舒芙蕾」！豹紋控尖叫吧！這個可愛豹紋超萌的，一顆份量小巧，女孩們吃份量剛剛好，當辦公室甜點超合適。

豹豹舒芙蕾總共有三層，最上層是竹碳做成的豹紋斑點和柔軟的舒芙蕾蛋糕，中層是口味餡料，目前有伯爵茶、芋頭和草莓口味，下層則是布丁燒。由於每一層製作的時間和溫度都不一樣，一顆豹豹舒芙蕾總共要進烤爐4次，光製作一批就可以耗掉一整天時間，所以目前數量有限，當天售完就沒囉。

紫色的芋頭口味

粉色的草莓口味

褐色的伯爵茶口味

而這麼「搞剛」的手工甜點蛋糕，層次堆疊、冰涼好吃，挖一口下來，有濃郁入口即化的布丁燒、香氣細膩的果醬，還有軟綿的舒芙蕾蛋糕體，一定要一次吃三層才是正確吃法(笑)。因為沒有添加化學成分，吃到的都是自然散發的食材香氣，加上甜度不高，深受大朋友小朋友喜愛！豬飛偏愛伯爵口味，濃濃的伯爵茶香在齒間化開，讓伯爵控的我開心的馬上再加訂。

雙倍乳酪燒

常溫蛋糕的熱賣款就是它啦！雖然是重乳酪蛋糕，但這裡的風味更加輕盈喔。蛋糕體帶有蜂蜜蛋糕的香甜滋味，上面厚厚一層乳酪則是鹹鹹甜甜，吃進口中時可以感受到乳酪鹹香帶出蛋糕體的甜味。這樣一顆六吋大小只要200元，同樣也是使用高品質食材，乳酪控推薦必買！

蔗糖香蕉蛋糕捲

當然也不能錯過老闆的拿手甜點「蛋糕捲」，這次吃的就是網路上熱賣的「蔗糖香蕉蛋糕捲」。結合在地特色農產品，以新鮮的香蕉和德國進口蔗糖製作而成的獨家創意蛋糕捲，外觀上也看得出來一點一點的香蕉顆肉。

蔗糖搭香蕉，意外地不會很甜耶，反而引出香蕉的清香。師傅特別說明，店裡所有蛋糕捲的內餡，都是自行研發調配，除了堅持配出濃郁滑順的口感，更降低了脂肪含量，即使是怕胖的人也能安心享用。

少奶奶檸檬柚蛋糕

市面上都是黃色的老奶奶檸檬蛋糕，這裡顛覆了我的想像！用年輕的粉紅色製成少奶奶檸檬蛋糕，使用屏東檸檬汁、進口奶油、柚子絲製作，酸度不高，反而是柚香奔放口感輕盈，吼唷，怎麼這麼好吃啦。

吃過「218巷味蕾工房」的甜點後，你會深深感受到老闆對原料的選用十分嚴格，絕對不添加香精、防腐劑等化學成分，所有的蛋糕幾乎都是接到訂單之後才開始生產、立即出貨，現場有的甜點也是當天限量販售，絕不久放，保持最新鮮的狀態，真的是深藏不露的在地秘店，也可以到官方網站預訂喔！直接宅配到家。

218巷味蕾工房

地址：高雄市旗山區中正路403號

電話：07 662 1865

營業時間：週三至週五14:00–19:00 週六14:00–18:00

FB粉絲頁：https://www.facebook.com/218lanecake/

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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