鹿角巷首推驚悚系「眼球手搖」、十三月「綠豆+黑糖=拿鐵」！10月創意新品必喝

作為手搖王國的台灣，每季都有特色新品挑戰飲料控的味蕾及視覺，而10月中旬不僅悄然迎來了秋季，也屬於萬聖節的檔期，因此各式主題品項、品牌獨家飲品陸續登場，讓大家嚐鮮不停歇！

鹿角巷：萬聖節應景手搖「抓眼特攻」

鹿角巷萬聖節應景手搖「抓眼特攻」售價70元，百貨門市則為80元。圖／鹿角巷提供

配合即將來臨的萬聖節，鹿角巷加入暗黑系列餐飲陣容，打造萬聖節特飲「抓眼特攻」，10/21正式上市，販售至11/1。這款新品最搶眼的就是整顆眼球果凍，逼真得彷彿真的有眼睛透過透明杯身與自己對視。而有別於血腥、眼球等搞怪元素，其實基底是非常親民的百香氣泡飲，酸甜風味搭配椰果及鮮奶果凍，口感豐富，讓人拍完超有梗的照片，就能飲用味道無負擔的手搖杯。

鹿角巷快閃新品可在全台門市購入，彰化民族店除外。圖／鹿角巷提供

另外，鹿角巷台北信義區ATT門市也祭出限定優惠，10/30至11/1期間，只要身著萬聖節造型或化上特效妝，到店購買「抓眼特攻」即可現折10元，台北人準備走起！

十三月：3款秋季限定新品

綠沙紅乳售價65、歐蕾海鹽普洱50元、復刻拿鐵55元。圖／十三月提供

除了萬聖氛圍飲料，走質感文青風的手搖品牌「十三月」也在近期一口氣推出3款新產品「綠沙紅乳」、「歐蕾海鹽普洱」、「復刻拿鐵」，用熟悉的食材創造獨特新風味。其中最特別的就是「復刻拿鐵」，這款新品顛覆想象，並非真的咖啡，而是透過自家手炒黑糖，結合招牌綠豆，再融入養樂多鮮乳，成功碰撞出香濃炭焙味的拿鐵咖啡滋味，讓大家得以品嚐無咖啡因的拿鐵。

十三月在東區及內湖各有一家實體店面，板橋人也有外送店可以訂購。圖／十三月提供

而綠豆控也有新選項啦！「綠沙紅乳」主打親自熬煮毛綠豆、大火拌炒後透過特製配方製成沙化口感的綠豆仁，再與鮮奶與樓口紅茶交融；而喜愛喝茶的人也可選擇「歐蕾海鹽普洱」，茶韻醇厚、超濃郁的普洱歐蕾，特別加入海鹽一併慢煮，讓害怕澀茶感的人喝起來超爽口。秋季限定口味皆可自由挑戰冷熱，飲品控可依照喜好喝起來！

延伸閱讀：

．迷客夏首推法芙娜巧克力冰沙！全新萬聖節手搖「黑古拉酪酪冰沙」快閃2周

．養顏系冬瓜青茶！萬波新品「杏花雨露」每口都有杏仁凍，銅板價必喝