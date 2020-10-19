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一禾堂全新西點「焦糖聖多諾黑、栗子蒙布朗」預購才吃得到！還有絕美紫薯貝果
麵包控下午茶又有新選項！人氣草本植物麵包舖「一禾堂」即日起新推2款秋季西點「焦糖聖多諾黑」、「栗子蒙布朗」，精緻造型令人擔心破壞捨不得動手，卻又好奇滋味。除了西式甜點，品牌也打造了視覺搶眼的「紫地瓜貝果」、「紫地瓜燒」，每款美度爆表讓人選擇困難、每個都好想要！
一禾堂主打純植物烘焙，本回新品首推的法式甜點「焦糖聖多諾黑」製作工序繁瑣，這款純素版本為甜點師傅歷經百次失敗才成功研發而成。一顆顆焦糖香草泡芙，搭配濃郁的焦糖香緹，底層為酥脆的法式布列塔尼酥餅，隱約還能吃得到黑糖凍，豐富的經典口感必嚐鮮。另一款秋爆甜點「栗子蒙布朗」則是栗子杏仁蛋糕體與手工熬煮的糖煮栗子結合而成，加上香緹奶油外層及金色楓葉餅乾，增添秋天意境。兩款皆為預購限定，帶回家泡杯茶，絕對是頂級的午後享受。
另外，一禾堂麵包嚴選在地秋季食材，製成夢幻紫系外觀的「紫地瓜燒」、「紫地瓜貝果」，兩款採用台灣彰化紫甘藷，出爐後地瓜香氣誘人升級；造型實際如小南瓜的「南瓜麵包」使用台灣金山南瓜，撥開吃得到綿密鮮甜的南瓜內餡；而店內最新明星商品為「咖哩麵包」，咖哩濃醬集合在地大量時令蔬果、馬鈴薯以及純植物肉末，外皮披上一層麵包酥，讓烘烤成品變得更加酥脆，但不失健康與美感。新品即日起可於全台門市購入，另有芝麻核桃旦糕、蕃茄弗卡夏與味增香鬆麵包等品項，喜愛麵包的粉絲準備走起！
一禾堂麵包本舖
敦南店：台北市大安區敦化南路一段233巷34號1樓信義A11店：台北市信義區松壽路11號B2復北店：台北市松山區復興北路323號1樓
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