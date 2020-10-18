養顏系冬瓜青茶！萬波新品「杏花雨露」每口都有杏仁凍，銅板價必喝

杏仁控新品必喝！配合入秋之際，萬波島嶼紅茶新推全新養顏系手搖「杏花雨露」，每口都吸得到杏仁凍，選擇溫飲滋味更濃郁，10/20起可在全台萬波門市購入。

圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波秋季新品「杏花雨露」基底由精心熬煮的冬瓜茶與木柵四季春調配而出，茶湯走清爽路線，加入「手工杏仁凍」瞬間成為此飲品最大亮點，獨特香氣十分療癒。杏仁凍為將天然杏仁磨碎後，手工熬煮製成，綿密滑順間還帶點杏仁顆粒口感，讓味道的層次更為豐富。

「杏花雨露」甜度固定，主打冬瓜茶天然甜味、無另外添加熬糖，而偏好濃郁杏仁香味的粉絲，建議選擇溫飲風味更佳。中杯新品售價45元、大杯55元，銅板價就能喝到滋潤的飲品囉！若想品嚐杏仁凍與其他飲品的結合，還能自由選擇與萬波其他飲品搭配，打造專屬口味。

圖／珍煮丹提供、萬波島嶼紅茶提供

此外，為響應環保，萬波日前也與職人品牌珍煮丹合作，共同推出「環保手提袋」或「環保飲料背袋」，將門市過季需汰換的一次性布條回收製成「時尚環保包」，每個環保袋裁切的花色與位置都各有特色，萬波公益環保袋每個售價99元（不含運送費用），即日起開放預購；珍煮丹款式則為飲品加購價99元、單買200元，周邊售完為止。值得一提的是，義賣金額將全數捐款至荒野保護協會與台灣防止虐待動物協會回饋社會，身體力行力邀手搖控們一起為環保盡一份心力。

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