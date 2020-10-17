聽新聞
test
0:00 / 0:00
迷客夏首推法芙娜巧克力冰沙！全新萬聖節手搖「黑古拉酪酪冰沙」快閃2周
配合即將來臨的萬聖節，各大業者紛紛打造萬聖節應景餐點、甜點等，而飲品包裝、口味一向走陽光路線的迷客夏，本回也轉戰暗黑系風格，首度推出「黑古拉酪酪冰沙」，最頂端滿滿的可可脆片加上超萌限定杯身，單看就好滿足，開喝前別忘了拍一波！
迷客夏10/20起將新推萬聖節手搖「黑古拉酪酪冰沙」，新品採用有「可可界愛馬仕」美譽的頂級法芙娜可可，融合招牌綠光牧場鮮奶，製成了濃郁巧克力冰沙，再加入手工製作的生芝麻凍酪，滑順的豐富口感令人著迷。值得一提的是，最後撒上的可可碎片，嚴選耕種過程無施加農藥的米森可可脆片，健康之餘也大大增添口感。而全新飲料亦有專屬杯身，不僅迷客夏標誌從綠色變身經典橘色，杯子上還印有南瓜圖案，搞怪又逗趣。新品將從10/20至11/1快閃登場，售價65元，為期兩周，巧克力控千萬別錯過囉！
延伸閱讀：
．第二杯只要10元！85度C「大杯布丁奶茶」連4日全天優惠必喝爆
．5米高皮卡丘氣球快打卡！「寶可夢聯名店中店」快閃登場，皮卡丘下午茶萌翻
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言