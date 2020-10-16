義美「牛奶霜淇淋」免費吃！身分證「3碼中1碼」只有4天，還能選咖啡或巧克力

義美不只有良心，還有佛心！配合10月17日「台灣文化日」，義美祭出好康優惠活動，凡身分證對中「1、7、0」任一碼，至義美門市消費滿150元，即可享有免費霜淇淋、雷霆巧克力、中美式咖啡（三擇一）的美好下午茶點心，活動僅只4天，快來對獎！ 義美咖啡。 圖／義美

10月17日是一年一度的台灣文化日，今年因疫情因素無法出國，您是否在臺灣挖掘到不同的故事呢？為了響應台灣文化日，義美即日起連四天推出「享用免費點心」的好康活動，凡身分證對中「1、7、0」任一碼，至義美門市消費折後滿150元，義美就免費送您「牛奶霜淇淋、雷霆巧克力、中美式咖啡」三擇一，在這文藝的日子裡，一邊享用甜食，一邊欣賞台灣的美。

除了免費下午茶點心活動外，義美同步推出懷舊糕餅88折，義美鳳梨酥、金鑽純鳳梨酥買三送一等諸多優惠。明天就是周末，路過義美門市不妨停下腳步，用台灣在地美食療癒身心。

義美「義起歡慶 文化久久」活動

活動地點：全台義美門市

活動時間：2020/10/16(五)－2020/10/19(一)

活動內容：身分證對中「1、7、0」任一碼，至義美門市消費滿150元，即可享有免費霜淇淋乙杯、雷霆巧克力乙條、中美式咖啡乙杯（三擇一）。 義美黑雷霆巧克力。 圖／義美

義美配合台灣文化日推優惠活動。 圖／義美

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