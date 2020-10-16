聽新聞
test
0:00 / 0:00
第二杯半價！星巴克「粉紅魔女星冰樂」萬聖限定新口味，「第二杯半價」只有2天開喝
星粉開喝！星巴克今年萬聖節一波波新品來勢洶洶，先是回歸萬聖節限定的「南瓜風味系列飲品」，緊接著又推出萬聖節黑貓杯系列，這回再端出魔女系新飲品「粉紅魔女星冰樂」，火紅色的外觀充滿萬聖節氣氛，再加碼推2日限定優惠。
即將於10月17日上市的期間限定飲品「粉紅魔女星冰樂」以芒果與蜜桃為基底製成的星冰樂，揉合鮮紅色火龍果汁，帶有搖滾粉紅精神外觀的新品超應景，絕對是今年萬聖節必喝的飲品之一。
為了歡慶萬聖節，星巴克將於10月30日至10月31日推出「PINK HALLOWEEN PARTY」第二杯半價活動，凡活動期間穿戴「粉色」、「紅色」的衣服或配件，購買兩杯大杯（含）以上風味飲料，可享第二杯半價優惠。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言