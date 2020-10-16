第二杯半價！星巴克「粉紅魔女星冰樂」萬聖限定新口味，「第二杯半價」只有2天開喝

星粉開喝！星巴克今年萬聖節一波波新品來勢洶洶，先是回歸萬聖節限定的「南瓜風味系列飲品」，緊接著又推出萬聖節黑貓杯系列，這回再端出魔女系新飲品「粉紅魔女星冰樂」，火紅色的外觀充滿萬聖節氣氛，再加碼推2日限定優惠。 「南瓜風味那堤」與「南瓜風味巧克力那堤」為秋季限定飲品。圖／星巴克提供

即將於10月17日上市的期間限定飲品「粉紅魔女星冰樂」以芒果與蜜桃為基底製成的星冰樂，揉合鮮紅色火龍果汁，帶有搖滾粉紅精神外觀的新品超應景，絕對是今年萬聖節必喝的飲品之一。