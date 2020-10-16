全聯 x TOBLERONE首度聯名！推出6款必吃巧克力甜點，登錄再抽超狂125公分「三角巨型抱枕」

全聯行銷策略不斷推陳出新，每次的聯名活動都會吸引大批的消費者前往消費。這回全聯與百年經典巧克力品牌「TOBLERONE瑞士三角巧克力」推出超狂獨家聯名甜點，首波4款超涮嘴的巧克力特色甜點已於10月16日正式推出，不僅如此，10月30日還有第2波2款新品，讓消費者整月巧克力吃不完！也同步祭出TOBLERONE瑞士三角巧克力任2袋特價229元優惠活動，最後，10月16日起至11月19日的販售期間，登錄活動相關資料，再抽TOBLERONE「巨型抱枕」，諸多全聯與TOBLERONE的聯名好康，巧克力控一定不能錯過！

今年七月才公布的「2020年十大巧克力品牌」，在榜上可看見這個已有112年歷史的TOBLERONE瑞士三角巧克力，其特殊的長條包裝且以「瑞士馬特洪峰」為靈感，打造獨創的有稜三角巧克力造型，尤其伴隨杏仁顆粒與牛軋糖的獨特口感，保證讓人一吃就愛上。

因此，全聯獨家聯名的首波TOBLERONE新品甜點因應這樣的特色，推出許多令人驚奇的甜點。像是首推必吃的「巧克力雪藏蛋糕」，綿密的蛋糕口感也能吃到杏仁與堅果顆粒；而「巧克力香緹蛋糕捲」則是巨大化三角巧克力了，獨創的三角造型外層包裹著特濃不甜膩的巧克力醬，真的會讓人一口接著一口。

「巧克力雪藏蛋糕」售價為單片69元。 圖／全聯提供

「巧克力香緹蛋糕捲」巨大化馬特洪峰了，單款售價99元。 圖／全聯提供

再來「巧克力拿破崙捲」採用濕軟但口感紮實的巧克力湯種蛋糕，內陷包覆著酥脆千層與瑞士三角巧克力小碎塊，多層次的口感，絕對是大小朋友的最愛；最後也不能遺忘「巧克力邦特蛋糕」，採用生巧克力醬調製而成的蛋糕外衣，並以巧克力慕斯為基底，中間還有迷你TOBLERONE的巧克力三角造型，是一款很適合作為慶生共享的蛋糕。

「巧克力邦特蛋糕」單款售價119元。 圖／全聯提供

「巧克力拿破崙捲」單款售價99元。 圖／全聯提供

而全聯也搶先預告第2波10月30日，將緊接著推出2款聯名新品。首先為「巧克力布蕾派」，採用嚴選的瑞士三角巧克力並製成甘納許，並搭配必吃的巧克力派皮與厚達0.5公分巧克力布蕾，喜歡派的朋友們一定要嚐嚐看；而驚喜的「巧克力榛果布丁」，則以特調榛果鮮奶油配上微苦的山峰巧克力蛋糕，吃起來非常爽口。

「巧克力布蕾派」單款售價149元。 圖／全聯提供

「巧克力榛果布丁」單盒售價65元。 圖／全聯提供

聯名巧克力甜品販售期間（10月16日至11月19日），在全聯的TOBLERONE瑞士三角黑與牛奶巧克力兩個口味也雙雙推出超狂優惠，單袋特價129元，任2袋特價更只要229元。另外任一件TOBLERONE全系列商品，選擇加購We Sweet的麵包或甜點，馬上現折10元；最後大驚喜，登錄活動相關資料，再抽超狂高達125公分的「TOBLERONE三角巧克力巨型抱枕」，讓TOBLERONE連睡覺也陪伴著你。諸多聯名好康活動只在全聯，務必把握機會搶先品嚐新品喔！

高達125公分的「TOBLERONE三角巧克力巨型抱枕」，實際抱起來真的很「氣派」。 圖／全聯提供

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