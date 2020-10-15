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「生乳捲100元」只剩2天！亞尼克插旗石牌，加碼推南部限定「鮮芋奶霜生乳捲」
甜點控這波優惠快搶下！人氣生乳捲連鎖專賣店「亞尼克」今（15）插旗石牌捷運站旁，慶祝開幕，今起連三天祭出前30位消費者可以百元購買原味生乳捲。消息曝光吸引不少民眾排隊搶購，想搶優惠的民眾可要把握明後兩天！
亞尼克今起正式插旗石牌商圈，地點就位於人來人往的石牌捷運站旁，為了慶祝新店開幕，首三天祭出原味生乳捲百元的優惠活動；不僅如此，南部限定的「鮮芋奶霜生乳捲」北部的民眾也能在石牌店購得，含有北海道奶霜以及綿密豐滿的檳榔心芋泥，帶有香甜濃郁的滋味，適合熱愛芋泥的粉絲。
除了百元生乳捲活動外，今日消費滿兩千就送原味生乳捲乙條，加入門市LINE@好友即可享消費現折50元。LINE@折價券兌換時間為2020年10月15日至12月31日，限亞尼北投石牌店使用，每一張折價券同一人／同一帳號只能使用一次。
「亞尼克石牌店」優惠資訊
活動1：10/16、10/17當日前30位消費者可以用100元購買經典招牌「原味生乳捲」乙條。
活動2：加入門市LINE@好友即可享消費現折$50元
活動3：11/15前單筆消費滿$2000，就送原味生乳捲乙條
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