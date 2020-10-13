聽新聞
test
0:00 / 0:00
第二杯只要10元！85度C「大杯布丁奶茶」連4日全天優惠必喝爆
奶茶控站出來！繼中秋限定的第二杯20元咖啡優惠，85度C本回祭出入秋前最後一波好康，10/17起至10/20連續4天開放「大杯布丁奶茶」「第二杯10元」的快閃促銷活動，有些門市還提供寄杯服務，布丁控準備銅板價開喝！
85度C將於10/17至10/20止，於全台門市推出大杯冰布丁奶茶「第二杯10元」特價，香濃奶茶搭配整顆滑順的布丁，入口超咕溜，讓人喝了超上癮，大小朋友都會愛！布丁奶茶大杯原價55元，活動期間2杯只要65元，超高CP值簡直欠喝。提醒大家優惠只供到店購買，現場每人限購3組，飲料限正常冰或少冰，數量有限，售完為止。
延伸閱讀：
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言