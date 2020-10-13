第二杯只要10元！85度C「大杯布丁奶茶」連4日全天優惠必喝爆

相信大家聽到「OREO」都會想起「轉一轉，舔一舔，泡一泡」的廣告口號，過去也是許多大朋友小朋友喜愛的三明治餅乾。這回好市多Costco推出一款「OREO巧克力餅乾起司蛋糕」吸引眾人的目光，尤其標榜多層次口感更是超欠吃！單款共12片，售價869元，平均一片只要72元左右，快手刀前往嚐鮮囉！

2020-10-08 11:47