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第二杯只要10元！85度C「大杯布丁奶茶」連4日全天優惠必喝爆

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
外送、APP線上訂餐和電話訂購無法享此折扣，數量有限，售完為止。圖／85℃提供
外送、APP線上訂餐和電話訂購無法享此折扣，數量有限，售完為止。圖／85℃提供

奶茶控站出來！繼中秋限定的第二杯20元咖啡優惠，85度C本回祭出入秋前最後一波好康，10/17起至10/20連續4天開放「大杯布丁奶茶」「第二杯10元」的快閃促銷活動，有些門市還提供寄杯服務，布丁控準備銅板價開喝！

圖／85℃提供
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85度C將於10/17至10/20止，於全台門市推出大杯冰布丁奶茶「第二杯10元」特價，香濃奶茶搭配整顆滑順的布丁，入口超咕溜，讓人喝了超上癮，大小朋友都會愛！布丁奶茶大杯原價55元，活動期間2杯只要65元，超高CP值簡直欠喝。提醒大家優惠只供到店購買，現場每人限購3組，飲料限正常冰或少冰，數量有限，售完為止。

圖／85℃提供
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