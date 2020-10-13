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6折價入手！ 好市多「473ml哈根達斯冰淇淋」單杯不到180元，只有6天衝了
天氣轉涼，但吃冰的慾望卻沒少！人氣冰品「哈根達斯Haagen-Dazs」每每祭出優惠都引發搶購熱潮，這回好市多推出大杯裝473ml哈根達斯「6折價」的優惠，五入裝組合算下來平均單杯不到180元，冰品控準備手刀囤貨去！
市價6折！哈根達斯堪稱是冰品控的首選冰品之一，不只口味多元，香醇風味更讓人一口接著一口，過去曾在超商、量販推出買一送一等特惠活動，這回好市多也祭出佛心優惠，就是要滿足冰品控冬天也想吃冰的慾望。
鍾情於哈根達斯經典口味的冰控看這邊！即日起至10月18日，好市多祭出「五入裝組合哈根達斯（內容為3杯草莓口味加上2杯巧克力口味）」特價869元的優惠活動，換算下來單杯容量473ml只要175元左右，比市價動輒300-400元的售價幾乎砍半，限時6天要搶要快！
好市多「哈根達斯冰淇淋五入裝」優惠資訊
地點：全台好市多
口味：草莓口味3入、巧克力口味3入（單杯473ml)
價錢：特價869元
時間：即日起至10/18止
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