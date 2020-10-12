小資族優惠必收！139元爽嗑「福勝亭」豬排定食、半價吃黃亞細肉骨茶

連續2個連假充電完成後，回歸日常開工、開學的日子不一定是重憂鬱的星期一！今天為大家分享2個省荷包的美食優惠，包含上班族經典必吃的日式豬排店「福勝亭」快閃祭出套餐139優惠價，還有人氣「黃亞細肉骨茶」截至11月都能半價吃的好康，小資族們先碼起來！

圖／福勝亭官網

日料控一定吃過的連鎖品牌「福勝亭」為歡慶週年慶，即日起於全台門市祭出「139元均一價」好康，讓饕客們可以平價開吃經典套餐「開運豬排定食」、「黃金鱈魚定食」、「鮮嫩炸雞柳定食」，不僅附甜點，白飯、味噌湯、高麗菜絲也無限續，高CP值太欠吃！此外，活動另有麻糬冰淇淋、涼拌小菜+飲料、風味小菜+飲料、現炸揚物+飲料的加購組合，吃好吃滿都200有找，日料控不去太可惜！優惠截至10/21，不與其他優惠併用。

圖／黃亞細肉骨茶官方臉書

除了日本料理，發跡自新加坡的「黃亞細肉骨茶」也有促銷活動，即日起至11/30，平日下午14:30至17:00時段到店內用，即可享「單點半價優惠」，代表只要100元就能吃得到經典肉骨茶！提醒大家國定假日除外、優惠不與超值配餐、優惠套餐等併用。

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