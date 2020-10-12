快訊

境外移入新增2例 20多歲女留學生、空姐自法、杜拜返台

小資族優惠必收！139元爽嗑「福勝亭」豬排定食、半價吃黃亞細肉骨茶

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／福勝亭官網、黃亞細肉骨茶官方臉書
圖／福勝亭官網、黃亞細肉骨茶官方臉書

連續2個連假充電完成後，回歸日常開工、開學的日子不一定是重憂鬱的星期一！今天為大家分享2個省荷包的美食優惠，包含上班族經典必吃的日式豬排店「福勝亭」快閃祭出套餐139優惠價，還有人氣「黃亞細肉骨茶」截至11月都能半價吃的好康，小資族們先碼起來！

圖／福勝亭官網
圖／福勝亭官網

日料控一定吃過的連鎖品牌「福勝亭」為歡慶週年慶，即日起於全台門市祭出「139元均一價」好康，讓饕客們可以平價開吃經典套餐「開運豬排定食」、「黃金鱈魚定食」、「鮮嫩炸雞柳定食」，不僅附甜點，白飯、味噌湯、高麗菜絲也無限續，高CP值太欠吃！此外，活動另有麻糬冰淇淋、涼拌小菜+飲料、風味小菜+飲料、現炸揚物+飲料的加購組合，吃好吃滿都200有找，日料控不去太可惜！優惠截至10/21，不與其他優惠併用。

圖／黃亞細肉骨茶官方臉書
圖／黃亞細肉骨茶官方臉書

除了日本料理，發跡自新加坡的「黃亞細肉骨茶」也有促銷活動，即日起至11/30，平日下午14:30至17:00時段到店內用，即可享「單點半價優惠」，代表只要100元就能吃得到經典肉骨茶！提醒大家國定假日除外、優惠不與超值配餐、優惠套餐等併用。

延伸閱讀：

千葉火鍋「安格斯黑牛」免費吃到飽！10月壽星還有「幾歲送幾隻雞翅、蝦拼盤」

漢堡王「買一送一」登場！連24天超狂「漢堡王優惠券」必收，加碼雞塊免費送

相關新聞

小資族優惠必收！139元爽嗑「福勝亭」豬排定食、半價吃黃亞細肉骨茶

連續2個連假充電完成後，回歸日常開工、開學的日子不一定是重憂鬱的星期一！今天為大家分享2個省荷包的美食優惠，包含上班族經典必吃的日式豬排店「福勝亭」快閃祭出套餐139優惠價，還有人氣「黃亞細肉骨茶」截

櫻桃小丸子手搖太萌！Coffee.Tea.Or「小丸子主題咖啡廳」獨家登場，6大聯名周邊好生火

又有超萌卡通聯名登場！繼青花瓷風「可不可ｘ寶可夢」掀起排隊嚐鮮旋風，由藝人小樂吳思賢、陳銳合資的手搖品牌「COFFEE.TEA.OR（買茶買咖啡）」近期也攜手櫻桃小丸子，推出聯名飲品及一系列周邊，更將

連6天買一送一！功夫茶聯手反骨男孩開手搖飲，3支新品士林店獨有

深耕台灣多年的「KUNG FU TEA 功夫茶」近期成功打入年輕人的市場，先前在西門町盛大開幕時，推出專屬農曆七月的符咒手搖飲在網路上引發回響，這回聯名反骨男孩創造超夯話題。

義美「銅鑼燒冰淇淋」買一送一！巧克力、抹茶、珍奶口味全買一送一，只有2天冰控快筆記

天氣逐漸轉涼，但買一送一絕對不能錯過！義美人氣商品「銅鑼燒冰淇淋」推出就廣受好評，三種口味都各有愛好者，這回趁著夏天尾巴，祭出買一送一的優惠活動，限時兩天，冰控快趁優惠期間搶下人氣美味商品。

超欠吃！好市多推出「OREO巧克力餅乾起司蛋糕」，網推：好吃清爽不甜膩

相信大家聽到「OREO」都會想起「轉一轉，舔一舔，泡一泡」的廣告口號，過去也是許多大朋友小朋友喜愛的三明治餅乾。這回好市多Costco推出一款「OREO巧克力餅乾起司蛋糕」吸引眾人的目光，尤其標榜多層次口感更是超欠吃！單款共12片，售價869元，平均一片只要72元左右，快手刀前往嚐鮮囉！

星巴克「全品項買一送一」7-11獨家集點兌換！加碼「初鹿牧場麥芽牛乳2.0」即日開賣

星巴克粉絲們等到了！星巴克10月雖已推出黑咖啡買一送一，但讓不少粉絲哀嚎希望優惠品項能開放新口味等，造福不喝黑咖啡的人。如今星巴克聯手7-11推出集點活動，讓大家截至11月都有機會兌換星巴克「全品項買

限定2天！PAUL推「經典大塔切片」買一送一，法國黃金藍莓塔甜點控必吃

甜點控快筆記！源自巴黎的「PAUL法國麵包甜點沙龍」2008首度插旗台灣，店內主打的千層派、甜塔每款備受好評，成為人氣必吃。如今PAUL將於10月獨家推出「瘋狂星期四」，10/8及10/22活動當日可

1杯10元！鶴茶樓插旗「南西誠品」2日優惠限定，加碼3款人氣飲品1杯1元

主打紅茶專賣、裝潢充滿濃濃復古氣息的「鶴茶樓」今年3月於忠孝復興店開幕後陸續推出話題性商品，包括濃郁爽口的「楊枝甘露」、喝得到17顆草莓的「草莓甘露」等，這回將於國慶日插旗南西誠品，祭出兩日優惠活動，包括限定新品一杯10元、人氣飲品一杯1元活動，喜歡手搖飲的民眾路過別錯過。

7-11推出「飛燕煉乳炸銀絲卷」超欠吃！香酥銀絲卷＋飛燕煉乳 每一口都香氣十足

種組合真的好欠吃！7-11近期推出甜點新品「飛燕煉乳炸銀絲卷」在社群上廣受好評，以帶有酥嫩的銀絲卷淋上復古系的飛燕煉乳，口感甜而不膩，目前僅限中南部7-11門市販售。

貓奴搶喝！清心福全「黃阿瑪的後宮生活」27款聯名杯太萌，每款都想要

可不可「青花瓷寶可夢」甫一推出就風靡全台，而今年憑藉「熊熊遇見你」聯名掀起搶購潮的「清心福全」也再出大招，聯手「黃阿瑪的後宮生活」打造三波共27款聯名杯，讓貓奴們今年底前能夠一杯杯蒐集起來！ 清

麻古茶坊「芝芝葡萄果粒」回歸了！喝得到整顆巨峰葡萄，上面厚厚一層微鹹芝士必喝

手搖飲控心目中必喝的手搖飲之一「麻古茶坊」以果粒茶飲夯翻全台，去前底開賣「芝芝葡萄果粒」廣受好評，今年已於門市強勢回歸了！以台灣現採現送的巨峰葡萄為基底，搭配紐西蘭奶油乾酪與牛奶調配而成，微鹹微甜滋味堪稱手搖飲控必喝品項之一！

姓名含「石」看過來！石研室推「爆炒石頭鍋買一送一、9元起能大口吃肉」，鍋控必衝

鍋控現在就要碼起來！為歡慶週年慶，台灣人氣石頭火鍋專賣店「石研室」一口氣推出多款優惠，其中最狂莫過於名字有「石」字享「爆炒鍋買一送一」，不僅姓名有石符合資格，部首含石者也能揪伴半價開吃，另有「美國牛小

熱門新聞

陳嵐舒再出擊！ 「小樂沐」10月試營運、11月正式開幕

達人挑萬里蟹！ 三點蟹蟹腳要硬、石蟳最好吃但最難挑

丼飯買1送1、打卡送秋刀魚！大河屋進駐桃園大遠百

塞滿阿舍拌麵的「青畑九號」車輪餅！超澎湃「阿舍麻辣乾麵燒」快閃信義太欠吃

「蘭笑軒、週末炸雞俱樂部」台北四大話題美食快閃SOGO

浪漫帳篷、香草水煙還有茶飲調酒！打卡系餐酒館「Chill Play」進駐台中七期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。