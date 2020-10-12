小資族優惠必收！139元爽嗑「福勝亭」豬排定食、半價吃黃亞細肉骨茶
連續2個連假充電完成後，回歸日常開工、開學的日子不一定是重憂鬱的星期一！今天為大家分享2個省荷包的美食優惠，包含上班族經典必吃的日式豬排店「福勝亭」快閃祭出套餐139優惠價，還有人氣「黃亞細肉骨茶」截至11月都能半價吃的好康，小資族們先碼起來！
日料控一定吃過的連鎖品牌「福勝亭」為歡慶週年慶，即日起於全台門市祭出「139元均一價」好康，讓饕客們可以平價開吃經典套餐「開運豬排定食」、「黃金鱈魚定食」、「鮮嫩炸雞柳定食」，不僅附甜點，白飯、味噌湯、高麗菜絲也無限續，高CP值太欠吃！此外，活動另有麻糬冰淇淋、涼拌小菜+飲料、風味小菜+飲料、現炸揚物+飲料的加購組合，吃好吃滿都200有找，日料控不去太可惜！優惠截至10/21，不與其他優惠併用。
除了日本料理，發跡自新加坡的「黃亞細肉骨茶」也有促銷活動，即日起至11/30，平日下午14:30至17:00時段到店內用，即可享「單點半價優惠」，代表只要100元就能吃得到經典肉骨茶！提醒大家國定假日除外、優惠不與超值配餐、優惠套餐等併用。
延伸閱讀：
．千葉火鍋「安格斯黑牛」免費吃到飽！10月壽星還有「幾歲送幾隻雞翅、蝦拼盤」
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言