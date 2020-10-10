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櫻桃小丸子手搖太萌！Coffee.Tea.Or「小丸子主題咖啡廳」獨家登場，6大聯名周邊好生火

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Coffee.Tea.Or官方臉書
圖／Coffee.Tea.Or官方臉書

又有超萌卡通聯名登場！繼青花瓷風「可不可ｘ寶可夢」掀起排隊嚐鮮旋風，由藝人小樂吳思賢、陳銳合資的手搖品牌「COFFEE.TEA.OR（買茶買咖啡）」近期也攜手櫻桃小丸子，推出聯名飲品及一系列周邊，更將台北中山店打造成「小丸子主題咖啡廳」，活動首日開賣就引爆朝聖潮，粉絲們都被萌翻天！

COFFEE.TEA.OR全新聯名攜手櫻桃小丸子，除了推出2款限定飲品，還有卡哇伊的主題咖啡廳讓粉絲們打卡拍不停。圖／Coffee.Tea.Or官方臉書
COFFEE.TEA.OR全新聯名攜手櫻桃小丸子，除了推出2款限定飲品，還有卡哇伊的主題咖啡廳讓粉絲們打卡拍不停。圖／Coffee.Tea.Or官方臉書

「COFFEE.TEA.ORｘ櫻桃小丸子」共新推2款咀嚼系飲品，「狂人百香QQ」茶湯混合了嚴選台灣四季青茶、南投埔里產地直送的純天然百香，再搭配黑玉珍珠及QQ椰果，香濃滋味十分療癒；而「蜜曬醇奶QQ」採用「蜜式烘焙」法調配三種茶葉，獨特蜜香與醇奶絕妙融合，堪稱為茶奶最平衡的「蜜香系奶茶」，加上QQ組合口感佳，官方推薦微糖即可，不論是奶茶控還是小丸子粉絲，都值得嚐鮮看看。

所有聯名商品都有機會在敦南概念店、台北中山店及台中一中店購入。圖／Coffee.Tea.Or官方臉書
所有聯名商品都有機會在敦南概念店、台北中山店及台中一中店購入。圖／Coffee.Tea.Or官方臉書

而備受矚目的周邊商品共有6大種類，分別是陶瓷馬克杯、環保杯套、棒球帽、帆布袋、真皮牛仔圍裙及專屬徽章，凡消費任一杯飲品，即可加購2款小丸子聯名週邊商品，每人每次最多購買5杯，而為維護服務品質，如需購買5杯以上飲品，則需重新排隊消費，期許讓所有粉絲都有機會入手可愛品項。若消費加購滿額1000元，將限量贈送小丸子聯名貼紙，滿額2000元再隨機附送磁鐵徽章，粉絲們手刀開搶。

小丸子主題咖啡廳為台北中山店限定，樓梯間都是吸睛的主角圖樣及擺設。圖／Coffee.Tea.Or官方臉書
小丸子主題咖啡廳為台北中山店限定，樓梯間都是吸睛的主角圖樣及擺設。圖／Coffee.Tea.Or官方臉書

此外，最令人期待的莫過於台北中山店限定的「小丸子主題咖啡廳」，店面以小丸子視角出發，全店以乾淨的藍白為主色調，化身卡通平面風格，隨處可見主角們蹤影，每個角落都超好拍，難怪首日大排長龍，粉絲們記得把握時間，11/1以前衝一波！

LULU黃路梓茵今年加入小樂、陳銳團隊，攜手開設中山店，品牌行銷一手包辦。圖／Coffee.Tea.Or官方臉書
LULU黃路梓茵今年加入小樂、陳銳團隊，攜手開設中山店，品牌行銷一手包辦。圖／Coffee.Tea.Or官方臉書

小丸子視角 聯名期間限定店

地址：台北市中山區南京西路23巷3號（台北中山店）

小丸子聯名活動

快閃期間：即日起至11/1
聯名周邊加購價位：環保杯套149元、金屬徽章149元、陶瓷馬克杯290元、休閒帆布袋690元、棒球帽890元、真皮牛仔圍裙990元
消費方式：消費任一飲品，可加購2款小丸子聯名週邊商品，每人每次至多購買5杯，如需購買5杯以上飲品，則需重新排隊消費。

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