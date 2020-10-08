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連6天買一送一！功夫茶聯手反骨男孩開手搖飲，3支新品士林店獨有

聯合新聞網 / 陳信儒
左到右為蕾菈特調「性感尤物」、賽特調「幸福口爆」、酷炫特調「多情浪漫」。 圖／手作功夫茶士林反骨店提供
左到右為蕾菈特調「性感尤物」、賽特調「幸福口爆」、酷炫特調「多情浪漫」。 圖／手作功夫茶士林反骨店提供

深耕台灣多年的「KUNG FU TEA 功夫茶」近期成功打入年輕人的市場，先前在西門町盛大開幕時，推出專屬農曆七月的「符咒手搖飲」在網路上引發回響，這回聯名反骨男孩創造超夯話題。

功夫茶近幾個月大舉北上插旗，除西門町店外，在景美、中壢、林口等地皆有展新店。這回找來Youtuber網紅反骨男孩酷炫、蕾菈、賽加盟，特地打造士林反骨店獨家特調三款飲品，品項分別是「多情浪漫」、「性感尤物」、以及「幸福口爆」，從命名到外觀都能看見新奇感與獨特性。

左到右為反骨男孩成員酷炫、賽以及蕾菈進駐士林商圈0元加盟Kung Futea功夫茶。 圖／手作功夫茶士林反骨店提供
左到右為反骨男孩成員酷炫、賽以及蕾菈進駐士林商圈0元加盟Kung Futea功夫茶。 圖／手作功夫茶士林反骨店提供

「多情浪漫」是由藍甘菊、檸檬、寒天結合氣泡水的夢幻手搖飲，因為加入汽泡水與寒天，所以口感相當有層次，在視覺上也是看起來有夠美，絕對是款喝了就暈船的把妹系手搖飲；「性感尤物」用莓果特調的清爽水果飲，粉紫色的飲料拿在手上讓你搖身一變成女神，喝起來酸酸甜甜的讓人想一口接著一口，就像是看到心儀的女孩一樣不想到她也難；「幸福口爆」則是料多實在的豐富飲料，有珍珠、冰淇淋加芝士，適合喜愛人氣品項38奶霸的消費者享用！

為了慶祝KUNG FU TEA 士林反骨店開幕，祭出連續6天買一送一優惠活動，10/9-10/10人氣品項「38奶霸」買一送一、10/11-10/12「芝士玫瑰鹽翠玉」買一送一、10/13-10/14「寒天柚香飲」買一送一，路過士林記得搶下優惠。

功夫茶品牌宗旨為「做好茶、真功夫」從基本功開始，堅持每一個成就好茶的程序，用心做好茶、堅持泡好茶。品牌不僅穩扎穩打的做好每一杯好茶，也在這求新求變的世代積極創新、改變，近期最受年輕人歡迎的奶蓋系列飲品更是功夫茶的招牌之一。而另一款功夫茶的熱門飲品「38奶霸」自推出以來一路熱賣，成為品牌中的代表性飲品，在珍珠奶茶百家爭鳴的時代，38奶霸中除了有QQ的黑糖珍珠，還有仙草與蒟蒻，讓你喝飽喝足一杯就夠。

手作功夫茶士林反骨店

地址：台北市士林區文林路102號

電話：0228881609

營業時間：每日1300-24:00

西門町 奶茶 中壢 冰淇淋 水果

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