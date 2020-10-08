義美「銅鑼燒冰淇淋」買一送一！巧克力、抹茶、珍奶口味全買一送一，只有2天冰控快筆記

天氣逐漸轉涼，但買一送一絕對不能錯過！義美人氣商品「銅鑼燒冰淇淋」推出就廣受好評，三種口味都各有愛好者，這回趁著夏天尾巴，祭出買一送一的優惠活動，限時兩天，冰控快趁優惠期間搶下人氣美味商品。 義美奶茶系列之「銅鑼燒冰淇淋」三種口味都廣受好評。圖／IG網友wenchizhuang授權

義美「銅鑼燒冰淇淋」共有三種口味，包括巧克力控必吃的黑炫巧克力口味，內餡添加脆片OREO，巧克力香氣十足；帶有淡淡抹茶香的抹茶紅豆口味，搭配台式風味的紅豆顆粒餡料，多層次的口感是義美最熱銷的品項之一；另外還針對台灣市場開發珍珠奶茶口味，除了品嘗得到香醇奶香味，還能咬到Q彈又有嚼勁的珍珠口感，超厚扎實的內餡甜而不膩。

除了商品美味，「銅鑼燒冰淇淋」更與瑞典知名的條紋貓「 Lisa Larson」聯名，從銅鑼燒外觀到包裝都能瞧見Lisa Larson童趣的身影，也吸引不少冰控拍照打卡，融化不少少女的心。這回義美「銅鑼燒冰淇淋」祭出10月9日、10月10日兩日限定買一送一優惠，這兩天只要前往義美門市採買就能搶下優惠價格，每人限購三組，冰控要吃要快！

義美「銅鑼燒冰淇淋」買一送一販售資訊

活動時間：10月9至10月10日兩日限定

活動地點：全台義美門市

活動品項：黑炫巧克力、抹茶紅豆、珍珠奶茶三種口味（原價65元）

活動內容：每人限購3組 義美奶茶系列之「銅鑼燒冰淇淋」三種口味都廣受好評。圖／IG網友wenchizhuang授權

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