超欠吃！好市多推出「OREO巧克力餅乾起司蛋糕」，網推：好吃清爽不甜膩

相信大家聽到「OREO」都會想起「轉一轉，舔一舔，泡一泡」的廣告口號，過去也是許多大朋友小朋友喜愛的三明治餅乾。這回好市多Costco推出一款「OREO巧克力餅乾起司蛋糕」吸引眾人的目光，尤其標榜多層次口感更是超欠吃！

好市多推出的「OREO巧克力餅乾起司蛋糕」，引起網友的討論。 圖／Costco電商官網

好市多新品「OREO巧克力餅乾起司蛋糕」採用黑巧克力餅乾作為基底，中間厚實的內餡為超濃的香草起司，最後再鋪上OREO碎餅乾，一推出就吸引網友的討論，多數網友都給予正面評價，像是「乳酪是清爽型的」、「好吃，不會很甜」等等，不過也有部分網友表示由於冷凍關係，餅乾是濕軟的且價格並不便宜，會再觀望更多開箱心得。

OREO巧克力餅乾起司蛋糕實際拍攝圖。 圖／臉書網友李依依授權

此款巧克力蛋糕共有12片，產地來自英國，單盒售價869元，平均一片約72元左右，份量超大且重達1.2公斤左右，有興趣的民眾快手刀前往嚐鮮囉！

好市多OREO巧克力餅乾起司蛋糕

售價：單盒869元，共12片（官網電商售價969元）

售價869元，一盒共有12片。 圖／臉書網友梁岱玲授權

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