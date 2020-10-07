星巴克「全品項買一送一」7-11獨家集點兌換！加碼「初鹿牧場麥芽牛乳2.0」即日開賣

星巴克粉絲們等到了！星巴克10月雖已推出黑咖啡買一送一，但讓不少粉絲哀嚎希望優惠品項能開放新口味等，造福不喝黑咖啡的人。如今星巴克聯手7-11推出集點活動，讓大家截至11月都有機會兌換星巴克「全品項買一送一」，另外即日起鮮乳控還能在7-11獨家購入初鹿牧場新品「麥芽牛乳」，粉絲們可以嚐鮮一波順便集點，一舉兩得！

統一超商10-11月全店集點，集滿點數兌換星巴克「買一送一券」

車道服務、機場管制區內門市不適用於此活動，台積電門市不適用電子優惠券。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

即日起至11/15活動期間，凡於7-11門市首筆購物每滿50元，可得1點貼紙點數，或會員期間限定消費40元可得1點電子貼紙，集滿18點即可獲得星巴克「飲料好友分享」優惠乙次。只要持實體集點券或電子優惠券到全台星巴克門市，購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，限當場一次領取。好友分享優惠兌換時間為即日起至11/19，每日開店時間至當日晚間20:00止，咖啡控們記得按照券面兌換期限兌換囉！

兌換優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，但大家可以藉機嚐鮮秋季限定新品「南瓜風味那堤」與「南瓜風味巧克力那堤」。圖／星巴克提供

初鹿牧場全新「麥芽牛乳」7-11獨家上市 祭第2件6折優惠

圖／初鹿牧場提供

初鹿牧場麥芽牛乳即日起於全台7-11獨賣升級版「麥芽牛乳」，全新款每瓶加入3.8g的膳食纖維，讓濃郁級煉乳奶香的麥芽牛乳，口感更紮實、飽度加倍。連假大吃後早上來一杯含乳量超過50%的「麥芽牛乳」，幫助消化又營養，微波加熱暖胃更好喝！新品原價38元，10/20前可享第2件6折優惠，麥芽控必收！

統一超商10-11月全店集點活動資訊

集點活動期間：即日起-11/15集點券兌換方式：1.持實體集點券兌換：同前檔期集點活動，可持集滿18點實體點數之集點券到星巴克門市兌換，集點券兌換完畢門市將回收。2.持電子優惠券兌換：可憑18點電子點數於OPEN POINT APP【小七集點卡】中兌換頁面選擇星巴克好友分享電子優惠券，於星巴克門市兌換時門市將以電子章或輸入店號完成核銷。星巴克好友分享券注意事項：1.集點券或電子優惠券僅限使用乙次，顧客於結帳前出示集點券，優惠使用後集點券需回收；使用電子優惠券請於消費結帳前出示兌換憑證，門市夥伴會於行動裝置螢幕之憑證畫面蓋章核銷。2.本券為贈品兌換券，僅限買一送一乙次，不得更換現金，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動與優惠憑證恕不合併使用。3.兌換期限依集點券或電子優惠券標註兌換期限說明，可於兌換期限內每日開店時間至當日晚上8點止皆可使用，逾期即失效。4.優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。惟顧客可將好友分享或第二杯半價等優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推)。5.集點券或電子優惠券請於兌換期限內至全台星巴克門市兌換，不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣及預訂服務，台積電門市不適用電子優惠券，7-ELEVEN門市亦無法兌換。6.集點券或電子優惠券若逾期、影印、翻拍或螢幕截圖、汙損塗改、無法辨識均無效，毀損或遺失恕不補發。

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