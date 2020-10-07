限定2天！PAUL推「經典大塔切片」買一送一，法國黃金藍莓塔甜點控必吃

甜點控快筆記！源自巴黎的「PAUL法國麵包甜點沙龍」2008首度插旗台灣，店內主打的千層派、甜塔每款備受好評，成為人氣必吃。如今PAUL將於10月獨家推出「瘋狂星期四」，10/8及10/22活動當日可享「經典大塔切片買一送一」優惠，限定2日必衝！

「諾曼地蘋果芙朗塔」單片155，10/22當天憑PAUL LINE優惠券可享外帶買一送一。圖／PAUL Taiwan提供

「甜點」為法國人不可或缺的餐後美食，當地人大部分最擅長採用當季水果製成大塔，再與家人一同分享。作為法式烘焙餐廳，PAUL本回承接這份溫暖，特別祭出法國直送「黃金藍莓塔」、「諾曼第蘋果芙朗塔」買一送一好康，10/8、10/22兩個週四當天，當日早上11:00起憑PAUL LINE優惠券，可享專屬口味外帶「經典大塔切片買一送一」，等於每片最低只要78元即可品嚐道地法式甜點風味。

「黃金藍莓塔」單片175，10/8及10/22活動當日皆可享「買一送一」。圖／PAUL Taiwan提供

PAUL的經典大塔以招牌派皮製成酥脆底層，內餡以新鮮水果為主體，其中品牌強檔推薦的「黃金藍莓塔」以藍莓、卡士達混合成綿密內餡，搭配派皮烘烤後產生天然深紫色汁液，不僅視覺艷麗，整個塔餡也充斥酸甜滋味，每口都療癒。此次10月瘋狂星期四活動僅限外帶，將於PAUL各大門市每天早上11:00準時開賣，採現場排隊購買，數量有限，售完為止。另外提醒大家每券僅可兌換乙次，每次限購乙組。

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