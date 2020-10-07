1杯10元！鶴茶樓插旗「南西誠品」2日優惠限定，加碼3款人氣飲品1杯1元

主打紅茶專賣、裝潢充滿濃濃復古氣息的「鶴茶樓」今年3月於忠孝復興店開幕後陸續推出話題性商品，包括濃郁爽口的「楊枝甘露」、喝得到17顆草莓的「草莓甘露」等，這回將於國慶日插旗南西誠品，祭出兩日優惠活動，包括限定新品一杯10元、人氣飲品一杯1元活動，喜歡手搖飲的民眾路過別錯過。

為慶祝進駐誠品生活南西，鶴茶樓特別打造期間限定新品「難吸橙品」，以直白的諧音做為飲品命名，主打「料多實在、有夠『難吸』」，讓人直覺性的與店名產生聯想，創意又詼諧。「難吸橙品」以柳橙果肉與蘭香綠茶新鮮現打成冰沙，綠茶帶有的淡雅蘭花香，與鮮甜柳橙完美融合。杯杯真材實料、新鮮現做，每口都喝的到飽滿多汁的柳橙果粒與茶香濃郁的「鶴頂茶凍」。

鶴茶樓南西誠品店將於雙十國慶日祭出「難吸橙品」每杯10元的好康優（限量50杯）；除此之外，隔日（10／11）開幕活動再加碼推出3款人氣飲品只要1元的活動，包括「鶴頂紅茶」、「綺夢那提」、「舶來鮮豆奶」，統統只要1元，活動限量共200杯。

鶴茶樓「南西誠品店」開幕活動

地址：台北市中山區南京西路14號

優惠活動：難吸橙品原價75元，10月10日祭出前50杯一杯10元的優惠；10月11日鶴頂紅茶／綺夢那堤／舶來鮮豆奶一杯1元（限量200杯）。

活動須知：兩日活動每人皆限購一杯/甜度、冰量固定/僅限來店購買

容量固定：難吸橙品(700cc)、鶴頂紅茶／綺夢那堤／舶來鮮豆奶(500cc)