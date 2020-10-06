7-11推出「飛燕煉乳炸銀絲卷」超欠吃！香酥銀絲卷＋飛燕煉乳 每一口都香氣十足

鍋控現在就要碼起來！為歡慶週年慶，台灣人氣石頭火鍋專賣店「石研室」一口氣推出多款優惠，其中最狂莫過於名字有「石」字享「爆炒鍋買一送一」，不僅姓名有石符合資格，部首含石者也能揪伴半價開吃，另有「美國牛小

2020-10-05 16:03