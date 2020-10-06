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7-11推出「飛燕煉乳炸銀絲卷」超欠吃！香酥銀絲卷＋飛燕煉乳 每一口都香氣十足
這種組合真的好欠吃！7-11近期推出甜點新品「飛燕煉乳炸銀絲卷」在社群上廣受好評，以帶有酥嫩的銀絲卷淋上復古系的飛燕煉乳，口感甜而不膩，目前僅限中南部7-11門市販售。
7-11新品「飛燕煉乳炸銀絲卷」單個售價39元，是小資族近期最夯的下午茶超商點心。切成三等份的炸銀絲卷Ｑ彈順口，可在超商微波加熱，搭配包裝內的飛燕煉乳一起享用，每一口都香氣十足。
另外吃貨也可以氣炸鍋料理，能夠輕鬆複製出鹹酥雞小攤販售的炸銀絲卷滋味，不只美味升級，更添DIY樂趣。值得注意的是，這款甜蜜新品目前僅中南部門市限定，北部的朋友可能還要再等等囉！
飛燕煉乳炸銀絲卷販售資訊
售價：39元
地點：中南部7-11門市
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