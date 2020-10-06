貓奴搶喝！清心福全「黃阿瑪的後宮生活」27款聯名杯太萌，每款都想要

可不可「青花瓷寶可夢」甫一推出就風靡全台，而今年憑藉「熊熊遇見你」聯名掀起搶購潮的「清心福全」也再出大招，聯手「黃阿瑪的後宮生活」打造三波共27款聯名杯，讓貓奴們今年底前能夠一杯杯蒐集起來！

圖／黃阿瑪的後宮生活官方臉書 圖／清心福全提供

清心福全10月攜手超人氣貓皇「黃阿瑪的後宮生活」，從封膜到杯身都是超萌黃阿瑪圖樣，吸引大批「瑪民」朝聖。本回活動分三梯次推出主角們不同表情、動作的手搖杯圖樣，首波9款已開跑，預計10月起凡消費滿160元也可獲贈「黃阿瑪燙金貼紙」。此外，11月起清心也將推出黃阿瑪與後宮們的「造型環保提袋」及3款「造型吸管套」，杯提加購價95元、吸管套只要35元即可加購，截至12/31前粉絲們都有機會購入特色收藏品，錯過就太可惜啦！

圖／清心福全提供

除了聯名手搖，近期入秋後也迎來一系列葡萄新品，不僅有麻古茶坊「芝芝葡萄果粒」強勢回歸，主打水果系列的Mr.Wish也特製升級版葡萄冰沙，即日起「3倍葡萄芝芝」重磅登場，增量的果肉讓人每口都超滿足，搭配濃郁芝士奶蓋與葡萄冰沙，豐富口感太欠喝！飲料控另有0%酒精海尼根「醉醉葡萄啤」和基本款「葡萄芝芝」可選，整個10月秋季飲品喝不停！

圖／Mr.Wish提供

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