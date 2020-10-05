麻古茶坊「芝芝葡萄果粒」回歸了！喝得到整顆巨峰葡萄，上面厚厚一層微鹹芝士必喝

手搖飲控心目中必喝的手搖飲之一「麻古茶坊」以果粒茶飲夯翻全台，去前底開賣「芝芝葡萄果粒」廣受好評，今年已於門市強勢回歸了！以台灣現採現送的巨峰葡萄為基底，搭配紐西蘭奶油乾酪與牛奶調配而成，微鹹微甜滋味堪稱手搖飲控必喝品項之一！

麻古茶坊熱銷品項「芝芝葡萄果粒」回歸了，這款以巨峰葡萄為基底的飲品喝得到整顆巨峰葡萄，為了增添風味，特別加入了紐西蘭奶油乾酪與牛奶，上頭還有厚厚一層微鹹的紐西蘭芝士與馬拉雅山玫瑰鹽，讓葡萄飲品的風味更有個性，多層式風味令人一喝就愛上。

芝芝葡萄果粒即日起於全台麻古茶坊門市開賣，葡萄控去年錯過今年可要把握！

麻古茶坊「芝芝葡萄果粒」

販售日期：即日起開賣