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麻古茶坊「芝芝葡萄果粒」回歸了！喝得到整顆巨峰葡萄，上面厚厚一層微鹹芝士必喝

聯合新聞網 / 陳信儒
麻古茶坊「芝芝葡萄果粒」回歸了！ 圖／麻古茶坊提供
麻古茶坊「芝芝葡萄果粒」回歸了！ 圖／麻古茶坊提供

手搖飲控心目中必喝的手搖飲之一「麻古茶坊」以果粒茶飲夯翻全台，去前底開賣「芝芝葡萄果粒」廣受好評，今年已於門市強勢回歸了！以台灣現採現送的巨峰葡萄為基底，搭配紐西蘭奶油乾酪與牛奶調配而成，微鹹微甜滋味堪稱手搖飲控必喝品項之一！

麻古茶坊熱銷品項「芝芝葡萄果粒」回歸了，這款以巨峰葡萄為基底的飲品喝得到整顆巨峰葡萄，為了增添風味，特別加入了紐西蘭奶油乾酪與牛奶，上頭還有厚厚一層微鹹的紐西蘭芝士與馬拉雅山玫瑰鹽，讓葡萄飲品的風味更有個性，多層式風味令人一喝就愛上。

芝芝葡萄果粒即日起於全台麻古茶坊門市開賣，葡萄控去年錯過今年可要把握！

麻古茶坊「芝芝葡萄果粒」

販售日期：即日起開賣

售價：北部NT$95、南部NT$85

喝得到整顆巨峰葡萄，「麻古茶坊」去年推出的「芝芝葡萄果粒」一上市就熱賣。 圖／麻古茶坊提供
喝得到整顆巨峰葡萄，「麻古茶坊」去年推出的「芝芝葡萄果粒」一上市就熱賣。 圖／麻古茶坊提供

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