姓名含「石」看過來！石研室推「爆炒石頭鍋買一送一、9元起能大口吃肉」，鍋控必衝

鍋控現在就要碼起來！為歡慶週年慶，台灣人氣石頭火鍋專賣店「石研室」一口氣推出多款優惠，其中最狂莫過於名字有「石」字享「爆炒鍋買一送一」，不僅姓名有石符合資格，部首含石者也能揪伴半價開吃，另有「美國牛小排」免費送和會員加碼肉品「9元起」的活動，整個10月不吃爆太可惜！

圖／石研室提供

石研室主打全台首創的爆炒石頭火鍋，以在地食材與醬料，打造台味十足的全新型態火鍋。為回饋粉絲，石研室即日起截至10/31推出爆炒石頭火鍋天天「買一送一」好康，只要姓名中藏有「石」，不論部首還是名字符合即能爽吃爆炒鍋買一送一。若姓名任一字讀音與店名「石、研、室」一致，凡點購特色爆炒鍋，即可獲得一份「美國牛小排」。而活動期間，門市也提供肉品會員價最低9元優惠，搭配蔬食無限供應，讓鍋控吃好吃滿。

圖／石研室提供

值得一提的是，石研室特別採用熱炒界明星品項「沙茶牛肉料理」結合快炒店文化，首推新品爆炒沙茶鍋，挑戰全新美味吃法。而曾於8月搶先推出限量版「海霸爆炒龍蝦鍋」超值海陸套餐，不僅有豪華龍蝦的鮮甜湯頭，一次還吃得到美國板鍵牛肉與新鮮蛤蜊，堪稱銷魂鍋品，本回配合週年慶活動正式上市，祭出優惠價749元，海鮮控別錯過啦！

圖／石研室提供

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